Ο Ντέιβιντ Μπερν στην κούρσα των Όσκαρ με το τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε για το ντοκιμαντέρ «Musk»

Ο Ντέιβιντ Μπερν έγραψε τραγούδι για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ο αρχηγός των Talking Heads έγραψε και ερμήνευσε πρωτότυπο τραγούδι για το ντοκιμαντέρ «Musk», του Άλεξ Γκίμπνεϊ για τον Έλον Μασκ, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το Variety.

Το τραγούδι «Let Me Sell You a Dream» ακούγεται στην ταινία διάρκειας 235 λεπτών και κατατάσσεται ως υποψήφιο για Όσκαρ στην κούρσα για το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

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Ο Μπερν έγραψε το τραγούδι με τον συνθέτη του ντοκιμαντέρ Ντάνιελ Πέμπερτον, υποψήφιο για Όσκαρ μουσικό πίσω από τις ταινίες «Spider-Man: Into the Spider-Verse» και «The Trial of the Chicago 7».

«Ενθουσιάστηκα όταν ο Ντέιβιντ συμφώνησε να γράψει (με τον συνθέτη μας Ντάνιελ Πέμπερτον) και να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων τέλους της ταινίας» λέει ο Γκίμπνεϊ.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής του. Η σύζυγός μου κι εγώ ήμασταν στο Pantages για τα γυρίσματα του “Stop Making Sense”, οπότε ένιωσα ότι θα έβρισκε έναν μουσικό τρόπο να μεταδώσει αυτό που προσπαθεί να πει η ταινία. Και το έκανε. Το “Let Me Sell You a Dream” είναι καταπληκτικό. Και, γράφοντας τους στίχους, ο Ντέιβιντ έψαξε βαθιά στα λόγια του ίδιου του Μασκ για να φτάσει σε μια “εξαιρετικά σκληρή”, ξεσηκωτική σαρδόνια ποίηση».

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«Ήταν συναρπαστικό να συνεργάζομαι με τον Πέμπερτον και να καλούν να το κάνω αυτό ως θαυμαστή των ταινιών του Γκίμπνεϊ» τόνισε ο Μπερν.

Ο αρχηγός των Talking Heads είπε πως αναζήτησε ρήσεις του Μασκ στην ταινία The Martian και βρήκε περισσότερες στο διαδίκτυο. «Είμαι σίγουρος ότι του αρέσει να κάνει αυτές τις τρελές δηλώσεις, και αυτές έγιναν στίχοι. Όλα δικά του λόγια. Χωρίς σχολιασμό. Κατευθείαν από το στόμα του στο δικό μου» διευκρίνισε.