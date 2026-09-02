Βίκυ Σταυροπούλου: Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από το «Κάμπινγκ», μετά την αποκάλυψη ότι θα γίνει γιαγιά

Στην καλύτερη φάση της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση, ενώ σε πελάγη ευτυχίας πλέει και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, που σύντομα θα αγκαλιάσει το πρώτο της εγγόνι.

Η Δανάη Μπάρκα το βράδυ της Τρίτης (01.09.2026) μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα της εγκυμοσύνης της με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω του Instagram και ευχήθηκε «καλό μήνα», γράφοντας ότι σύντομα εκείνη και ο Φάνης Μπότσης θα γίνουν τρεις. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και η Βίκυ Σταυροπούλου θα γίνει γιαγιά.

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Η ανάρτηση της ηθοποιού και παρουσιάστριας ενθουσίασε τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να της χαρίσουν τις πιο θερμές τους ευχές για το μωράκι που κυοφορεί.

Μέχρι στιγμής, η Δανάη Μπάρκα δεν έχει αναφέρει άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκυμοσύνη της, όπως σε ποιον μήνα της κύησης βρίσκεται και αν γνωρίζει το φύλο του μωρού της. Ωστόσο, μπορεί να το κάνει σε μελλοντικό χρόνο. Άλλωστε αγαπάει να μοιράζεται στιγμές της με τους διαδικτυακούς της φίλους, στους οποίο συχνά δίνει υπέροχες συμβουλές ζωής.

Η Βίκυ Σταυροπούλου που δεν είναι τόσο ενεργή στο Instagram όσο η αγαπημένη της κόρη, μοιράζεται πιο επιλεκτικά στιγμές από τη ζωή της αλλά και την επαγγελματική της καριέρα στο θέατρο και την τηλεόραση.

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Είναι γνωστό ότι η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα τη νέα σεζόν θα κρατήσει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην φιλόδοξη ξεκαρδιστική κωμωδία του MEGA, «Κάμπινγκ». Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη (01.09.2026) η Βίκυ Σταυροπούλου καλημέρισε τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας αρκετές φωτογραφίες αλλά και ένα βίντεο από τα γυρίσματα του νέου σίριαλ, που θα μεταδοθεί σύντομα στο «Μεγάλο κανάλι».

Οι αναρτήσεις αυτές έγινε μερικές μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της Δανάης Μπάρκα ότι θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

H πρώτη φωτογραφία που ανέβασε η Βίκυ Σταυροπούλου

Σκηνή από το «Κάμπινγκ»

Η Δανάη Μπάρκα σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση και ανέβασε μια συλλογή φωτογραφιών στο Instagram.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…κι από τους τρεις μας!», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα, όταν θέλησε να ανακοίνωση την εγκυμοσύνη της.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Δανάη Μπάρκα θέλησε προσπαθεί να δώσει μια «γεύση» από τα όσα περνούν τις τελευταίες μέρες από το μυαλό της, αποκαλύπτοντας ότι αισθάνεται την ανάγκη για ανανέωση του προσωπικού της χώρου.