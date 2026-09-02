Ναΐμα Γερασοπούλου: Ποια είναι η Ελληνίδα χορεύτρια, που αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο

Μια πολύ σημαντική διάκριση κατάφερε η Ελληνίδα χορεύτρια Ναΐμα Γερασοπούλου, η οποία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο, μαζί με τον παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, στο Tango de Pista 2026 που έγινε την Τρίτη (01.09.2026).

Ο Λούκας Γκάουτο και η Ναΐμα Γερασοπούλου αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές «Tango de Pista» στην κατηγορία Salon, στη φετινή διοργάνωση που έγιξνε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Η Ελληνίδα χορεύτρια του τάνγκο μετά τη νίκη της μίλησε για την πορεία της.

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«Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Και όταν πήγα, αυτό που ένιωσα ήταν μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα.

Και αναρωτήθηκα “πώς γίνεται να αγκαλιάζομαι τόσο στενά και τόσο αληθινά με έναν άνθρωπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου;” Αυτό ήταν που, δεν ξέρω, με μάγεψε. Με έκανε να τρελαθώ για το τάνγκο», παραδέχτηκε σύμφωνα με το EuroNews.

Παράλληλα, για τον παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, η κατάκτηση του τίτλου ήταν η εκπλήρωση ενός ονείρου δύο δεκαετιών.

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«Ήταν ένα όνειρο που είχα πριν από είκοσι χρόνια, όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εκείνη την ημέρα είπα πως θέλω να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής και να ακουστεί το όνομά μου. Ήταν υπέροχο», είπε μετά τη νίκη τους.

Ποια είναι η Ναΐμα Γερασοπούλου

Η Ναΐμα Γερασοπούλου είναι Ελληνίδα χορεύτρια του αργεντίνικου τάνγκο και παγκόσμια πρωταθλήτρια στη διοργάνωση Tango de Pista (Salon) 2026 στο Μπουένος Άιρες.

Ασχολήθηκε με τον χορό από νεαρή ηλικία, κάνοντας αρχικά κλασικό μπαλέτο και ρυθμική γυμναστική. Αρρχικά δεν γνώριζε τι είναι το τάνγκο, όμως στη συνέχεια αγάπησε το συγκεκριμένο είδος χορού.

Το 2014 η Ναΐμα Γερασοπούλου κέρδισε την πρώτη θέση στο «Tango Acropolis» (Μεσογειακό & Ανατολικό Πρωτάθλημα Τάνγκο) στην κατηγορία Tango de Pista.

Το 2019 κατέκτησε την 4η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μπουένος Άιρε

Η Ναΐμα Γερασοπούλου χορεύει μαζί με τον Αργεντινό παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο από το 2015.