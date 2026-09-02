Lifestyle

Aθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα στους followers της μετά τη γιορτή της και οι ευχές – «Σας αγαπώ»

Η ηθοποιός έχει επιστρέψει στη βάση της στην Αθήνα
Αθηνά Οικονομάκου
H Αθηνά Οικονομάκου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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H Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στην ομορφότερη φάση της ζωής της, καθώς πριν από λίγο καιρό ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μπρούνο Τσερέλα και όλο το καλοκαίρι πραγματοποίησε μαγευτικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

Πλέον έχει επιστρέψει στη βάση της, στην Αθηνά και αναδιοργανώνεται για τη σεζόν που ξεκινάει. Η Αθηνά Οικονομάκου την Τρίτη (02.09.2026) και παρόλο που δε θέλησε να μοιραστεί δημοσίως πώς πέρασε τη σημαντική αυτή του χρόνου για εκείνη, δημοσίευσε ένα γλυκό μήνυμα προς τους followers της.

Η γνωστή ηθοποιός δέχτηκε πληθώρα μηνυμάτων για ευχές και μάλιστα κάποιες από αυτές αναδημοσίευσε και στα stories της.

Αργά το βράδυ, η Αθηνά Οικονομάκου, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο ποζάρει μπροστά από έναν καθρέφτη και στέλνει φιλιά και ευχαρίστησε τους πάντες για τις ευχές τους.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τις υπέροχες ευχές σας! Σας αγαπώ και ανταποδίδω κάθε γλυκό μήνυμα», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε στα stories της το βράδυ της Τρίτης.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ταξίδεψαν στη Γαλλική Πολυνησία και στο Μπόρα Μπόρα για το ταξίδι του μέλιτος, όπου είχαν την ευκαιρία να χαρούν ανενόχλητοι τον μεγάλο τους έρωτα. Μάλιστα, η ηθοποιός ανέβασε στα social media αμέτρητα βίντεο και φωτογραφίες από τις μοναδικές στιγμές που βίωσαν εκεί.

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