Η Κατερίνα Γερονικολού έγινε 41 ετών και δημοσίευσε καλοκαιρινές φωτογραφίες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Η Κατερίνα Γερονικολού, που χαράζει τον δικό της δρόμο στην τέχνη της υποκριτικής, εδώ και περίπου 8 χρόνια έχει βρει την ευτυχία και στην προσωπική της ζωή. Η όμορφη ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο μοιράζονται συχνά στιγμές τους στα social media.

Την Τρίτη (01.09.2026) η γνωστή καλλιτέχνιδα είχε τα γενέθλιά της και θέλησε μία ημέρα αργότερα να κάνει μία σχετική ανάρτηση για να ευχηθεί στον εαυτό της για τα 41 της χρόνια και σε όλους τους διαδικτυακούς της φίλους «καλή “σχολική” χρονιά». Ενώ ανάρτηση για εκείνη έκανε μερικές ώρες νωρίτερα και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

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«Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Γερονικολού.

Μία χιουμοριστική ανάρτηση για τα γενέθλια της συντρόφου του έκανε το βράδυ της Τρίτης και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Χρόνια πολλά, καλά και πανέμορφα.

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Ευτυχισμένα τα 32 σου χρόνια», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Αντίστοιχα, όπως δεν έχω παντρευτεί, νομίζω ότι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης. Νομίζω ότι είναι και λίγο βάσει του πώς λειτουργεί πια η καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε… δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, το τι να κάνουμε για να προχωρήσει η σχέση μας. Δηλαδή, οι σχέσεις προχωράνε, θέλουμε δεν θέλουμε, εξελίσσονται. Διαρκούν ή σταματάνε να διαρκούν, αλλά τέλος πάντων εξελίσσονται.

Δεν νιώθω ότι είμαι στάσιμη επειδή δεν κάνω αυτό που λέμε, τηλεοπτικά, το «επόμενο βήμα». Δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα, σε μία σχέση ζωντανή το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η επόμενη μέρα. Αν θεωρούσα, αν ήθελα να παντρευτώ εγώ ως γυναίκα, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα συμφωνούσε. Απλά τυχαίνει να μη με ενδιαφέρει. Ο Γιάννης έτσι και αλλιώς έχει παντρευτεί ήδη μία φορά», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη η Κατερίνα Γερονικολού.