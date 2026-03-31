Μαίρη Αυγερινοπούλου για Μαρινέλλα: Όταν την αποχαιρετήσαμε ήταν πολύ όμορφη με κόκκινο φουλάρι

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου και οι δικοί της άνθρωποι ανεβαίνουν από εκείνη τη στιγμή τον δικό τους Γολγοθά. Οι στενοί συγγενείς, οι αγαπημένοι φίλοι και οι στενοί συνεργάτες της αξεπέραστης ερμηνεύτριας, παραμένουν συντετριμμένοι. Ανάμεσά τους και η Μαίρη Αυγερινοπούλου, που βρισκόταν κοντά της μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής της.

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου, μίλησε στη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη για την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, Όπως είπε η δημοσιογράφος, όταν άνοιξε το φέρετρο πριν ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα, είδαν τη Μαρινέλλα «πολύ όμορφη με κόκκινο φουλάρι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν τη χαιρετήσαμε εμείς, να σας πω ότι ήτανε πολύ όμορφη και φορούσε και ένα κόκκινο φουλάρι. Και ακόμα και η φωτογραφία που είναι απ’ έξω, που εκεί χαιρετούν όλοι, είναι μία εμβληματική φωτογραφία με τη Μαρινέλλα να κουνάει τα χέρια της έτσι όπως μοναδικά εκείνη ήξερε» είπε χαρακτηριστικά.

Ήδη έχουν σταλεί πολλά στεφάνια στη Μητρόπολη Αθηνών με αποχαιρετιστήρια μηνύματα για την σπουδαία τραγουδίστρια που άφησε πίσω της τη δική της μοναδική ιστορία.

Στη 13:00 θα ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα και στις 14:00 η οικογένειά της θα την οδηγήσει στην τελευταία της κατοικία παρουσία μονάχα 50 ατόμων. Μέχρι στιγμής τα συγγενικά της πρόσωπα δεν έχουν ενημερωθεί για το πού θα γίνει η ταφή της.