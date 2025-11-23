Μαίρη Χατζηπαύλου για Κατερίνα Καινούργιου: Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση

Η Μαίρη Χατζηπαύλου εκπροσώπησε τη χώρα μας στον διαγωνισμό Miss Universe, με την παρουσία της να προκαλεί αντιδράσεις. Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε λόγο για λάθος επιλογή και ανέφερε χαρακτηριστικά πως η «Ελλάδα ρεζιλεύτηκε με την επιλογή του μοντέλου».

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε πει: «Στείλαμε αυτή την κοπέλα… Γίναμε ρεζίλι… Δεν μιλάμε για “ελληνική ομορφιά”. Σε σχέση με τις άλλες, γιατί το κάναμε αυτό; Είπε κάποιος “ουάου, στείλαμε την ωραιότερη;”». Η Μαίρη Χατζηπαύλου ανέφερε πως τέτοιου είδους σχόλια, της προκάλεσαν στεναχώρια.



Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η Μαίρη Χατζηπαύλου τόνισε ότι μεταξύ γυναικών θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη. «Εγώ θέλω να πω ότι προφανώς και στενοχωρήθηκα, άνθρωπος είμαι. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Επειδή είμαστε γυναίκες, να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση. Αυτό», δήλωσε το μοντέλο.

Σε άλλο σημείο, η Μαίρη Χατζηπαύλου μίλησε για το πώς βίωσε αυτή την εμπειρία, τονίζοντας ότι ήταν ένα εγχείρημα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Την ίδια στιγμή όμως ήταν για εκείνη ένα υπέροχο ταξίδι. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήταν δύσκολο το εγχείρημα, αλλά και πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, μια φοβερή εμπειρία. Θα με συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το πρόσημο είναι θετικό.

Όταν διάβασα τα σχόλια στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δε μπορούσα να τα διαχειριστώ, διάβασα τα πάντα. Για την εμφάνισή μου, ότι δε θα έπρεπε να είμαι εκεί και αν έχω αξιοπρέπεια θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Πάντα παλεύω για τα όνειρα και τους στόχους μου, δεν πτοούμαι και πάντα παλεύω».

Η Μαίρη Χατζηπαύλου είναι 30 ετών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε για λίγο στο αντικείμενο των σπουδών της και στη συνέχεια στράφηκε στο μόντελινγκ. Λατρεύει να ταξιδεύει μόνη.

Τον Σεπτέμβριο, κατέκτησε τον τίτλο «Star GS Hellas 2025» στα καλλιστεία GS Hellas, κερδίζοντας έτσι το εισιτήριο για τη συμμετοχή της στο Miss Universe. Πρόσφατα, έκανε το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother.