Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η γυναίκα του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης, το ζευγάρι αποφάσισε να αυτοκτονήσει

Ο Μάκης Δελαπόρτας παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εκπόμπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (08-2026) με αφορμή το βιβλίο του «Βασίλης Λογοθετίδης, ο κωμικός των κωμικών». Μοιράστηκε άγνωστες πτυχές της ζωής του κορυφαίου ηθοποιού και αποκάλυψε το τραγικό γεγονός που σημάδεψε τον δεύτερο γάμο του. Σε άλλο σημείο, μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τις δυσκολίες που είχε κληθεί να διαχειριστεί.

Ο Μάκης Δελαπόρτας ανέφερε στο «The 2night Show», πως ο Βασίλης Λογοθετίδης πήρε την απόφαση να μην παντρευτεί ξανά μετά την τροπή που πήρε ο δεύτερος γάμος του. Δεν είχε απογόνους ή στενούς συγγενείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την κηδεία του το 1960, ελλείψει συγγενών, τα συλλυπητήρια των παρευρισκομένων δέχονταν οι συνάδελφοί του ηθοποιοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον δεύτερο γάμο του, ο Μάκης Δελαπόρτας ανέφερε: «Έρχομαι μπροστά σε μια ιστορία που μαθεύτηκε μετά τον θάνατό του. Ήρθε στην Ελλάδα 18-19, παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει να πάει να μάθει να σοφάρει.

Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης. Όμως, εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης – και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μοιχεία – το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Και σκοτώνεται εκείνος, εκείνη δεν σκοτώνεται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στάθηκε στη σχέση του μεγάλου ηθοποιού με την αγαπημένη του σύντροφο και συμπρωταγωνίστρια, Ίλυα Λιβυκού, ενώ αποκάλυψε και ποιες εμβληματικές ταινίες είχαν γραφτεί για εκείνον αλλά τελικά δεν πρόλαβε να τις ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη.

Η είδηση του θανάτου του Βασίλη Λογοθετίδη έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Μετά από εντολή του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και συνέρρευσε τεράστιο πλήθος 50.000 Αθηναίων. Τάφηκε στο Α’ Νεκροταφείο.

Στη συνέχεια, ο Μάκης Δελαπόρτας αναφέρθηκε σε σπουδαίες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Γεωργία Βασιλειάδου και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί η Αλίκη «φυλακίστηκε» στην εικόνα της σταρ που δημιούργησε γύρω της, ενώ μοιράστηκε και μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς ο Αλέκος Σακελλάριος ανακάλυψε τυχαία τη Γεωργία Βασιλειάδου σε ένα καφενείο.

«Η εποχή ήθελε τη σταρ, εκείνη είχε μπει σ’ αυτή τη διαδικασία και μετά δεν μπορούσε να βγει. Και απόδειξη ότι μετά την «Αλίκη», και τη «Λίζα και την άλλη», κάνει το «Ταξίδι». Μια δραματική ταινία, πολύ σπουδαία ταινία, με τον Κούρκουλο. Οι ουρές λέει ήταν ατέλειωτες. Όμως τι γινόταν; Σ’ αυτή την ταινία στο τέλος πέθαινε. Και το κοινό, οι ουρές, από την προηγούμενη παράσταση έβγαιναν για την επόμενη και έλεγαν: «Παιδιά, φύγετε γιατί η Αλίκη στο τέλος πεθαίνει». Άδειαζαν λοιπόν οι κινηματογράφοι. Έτσι ήταν και αυτό μία από τις μεγάλες αποτυχίες. Δεν “ξαναπέθανε” ποτέ» αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας.