Μάνος Ιωάννου: Δεν νιώθω ότι θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά

Ο Μάνος Ιωάννου μίλησε για το «κεφάλαιο» των σχέσεων και παραδέχτηκε ότι ο γάμος και η απόκτηση παιδιών δεν είναι στα προσωπικά του πλάνα.

Ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή την παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» που πρωταγωνιστεί παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη και παραδέχτηκε ότι στη ζωή του έχει περάσει ερωτικές απογοητεύσεις. Επίσης, ο Μάνος Ιωάννου δήλωσε ότι θα παντρευόταν μόνο για πρακτικά θέματα.

«Έχω περάσει ερωτικές απογοητεύσεις. Ορισμένες δεν μπορείς εύκολα να τις διαχειριστείς. Κάποια στιγμή είχε χωρίσει μια φίλη μου και θυμήθηκα πώς ένιωθα κι εγώ ως χωρισμένος. Με είχε ρωτήσει τι να κάνει και της απάντησα “τώρα τίποτα. Απλά αφήνεις τον χρόνο να περάσει”. Κάποιες φορές όντως έτσι είναι. Ο χρόνος είναι η καλύτερη γιατρειά», είπε ο Μάνος Ιωάννου.

«Πώς δεν έπεσα στα πατώματα από έρωτα; (Γελάει). Αλλά είναι ωραίο. Πρέπει να το ζήσεις κι αυτό. Και γίνεσαι και πιο δυνατός μετά. Τα αντιμετωπίζεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και ακρότητες έχω κάνει. Όσο μεγαλώνω όμως πιστεύω πως γίνομαι πιο σοφός σε αυτό το κομμάτι», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

Παράλληλα τόνισε ότι ο γάμος δεν είναι κάτι που τον απασχολεί και ότι θα έκανε το βήμα μόνο για πρακτικούς λόγους.

«Ακόμα δεν νιώθω ότι θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Δεν το έχω καν στο μυαλό μου. Θα παντρευόμουν μόνο για διαδικαστικά θέματα, αν θα έκανα παιδί. Διαφορετικά, για κανέναν λόγο δεν θα το έκανα αν ήθελα απλά να είμαστε μαζί με μια κοπέλα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια της συνέντευξής του ο Μάνος Ιωάννου.