Lifestyle

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Το αντίο στη Μαρινέλλα με δύο βίντεο και μια φωτογραφία – «Τα λόγια είναι περιττά»

«Τα λόγια είναι περιττά για όσα νιώσαμε ακούγοντας τα τραγούδια σου» έγραψε η σύζυγος του πρωθυπουργού
Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαρινέλλα και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη θέλησε να αποχαιρετήσει την σπουδαία Μαρινέλλα με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Δανείστηκε» τους στίχους ενός εμβληματικού τραγουδιού της ερμηνεύτριας για να τονίσει το περιεχόμενο. Η ίδια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώριζαν την «μεγάλη κυρία» της ελληνικής μουσικής και συνήθιζαν να παρακολουθούν από κοντά εμφανίσεις της, στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, γνώριζαν προσωπικά και είχαν φωτογραφηθεί με την Μαρινέλλα. Μια από αυτές τις φωτογραφίες τους, επέλεξε για την ανάρτησή της. «Τα λόγια είναι περιττά για όσα νιώσαμε ακούγοντας τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι!» έγραψε η κυρία Μητσοτάκη στη λεζάντα.

Στην ίδια ανάρτηση έχει επισυνάψει και δυο βίντεο, με την Μαρινέλλα να ερμηνεύει δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Το «Τολμώ» και το «Καμιά Φορά», πιθανότατα από νύχτες που η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, καθόταν σε κάποιο από τα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου, που εμφανιζόταν η τραγουδίστρια.

Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας εξέφρασε και ο πρωθυπουργός: «Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια». Ο πρωθυπουργός εξήρε το έργο και την πορεία της Μαρινέλας, την οποία όπως ανέφερε, γνώρισε από κοντά. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

«Αντίο» στην Μαρινέλλα είπε σύσσωμος και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Newsit logo
Newsit logo