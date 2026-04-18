Μαρία Γεωργιάδου: Ο θάνατος της μητέρας μου μας έφερε κοντά με τον πατέρα μου γιατί μοιραστήκαμε κάτι οδυνηρό

Για τον θάνατο της μητέρας της μίλησε η Μαρία Γεωργιάδου και εξομολογήθηκε ότι ο χαμός αυτού του τόσο αγαπημένου της προσώπου την ωρίμασε.

Η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα. Όπως δήλωσε η Μαρία Γεωργιάδου η απώλεια της μητέρας της την έδεσε ακόμα περισσότερο με τον πατέρα της.

«Φυσικά με ωρίμασε (σ.σ. η απώλεια της μητέρας μου στην εφηβεία μου). Μια τέτοια απώλεια είναι κάτι που δεν περιμένεις. Από τη στιγμή που συμβαίνει, αναγκάζεσαι να αναλάβεις έναν ρόλο που δεν είχες πριν, αλλά και περισσότερες ευθύνες – πρώτα απ’ όλα, απέναντι στον εαυτό σου.

Αυτό το γεγονός μας έφερε κοντά με τον πατέρα μου γιατί μοιραστήκαμε κάτι τόσο οδυνηρό. Όταν οι άνθρωποι έχουν αγάπη και σύμπνοια μεταξύ τους, σίγουρα ενώνονται μετά από μια απώλεια. Δεν συναντιούνται οι ψυχές όσων δεν έχουν τίποτα κοινό», δήλωσε η Μαρία Γεωργιάδου.

«Ο χαμός της μητέρας μου με δίδαξε να αγαπώ τη ζωή, να την τιμώ περισσότερο, να μη θεωρώ τίποτα δεδομένο και αν σέβομαι το γεγονός ότι είμαι ζωντανή», πρόσθεσε.