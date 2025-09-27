Lifestyle

Μαρία Ιωαννίδου: «Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές, μετάνιωσα που δεν έκανα παιδί»

«Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου, μια φορά μου είχε δώσει ένα σκαμπίλι», εξομολογήθηκε ακόμα η ηθοποιός
Μαρία Ιωαννίδου
H Μαρία Ιωαννίδου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη στήλη «Vintage Stories» της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά έδωσε συνέντευξη η Μαρία Ιωαννίδου το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025). 

Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε για τον Βαγγέλη Σειληνό, τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Φρέντυ Γερμανό. Παράλληλα, η Μαρία Ιωαννίδου εξομολογήθηκε ότι έχει κάνει πέντε αμβλώσεις και έχει μετανιώσει που δεν έκανε παιδί.

«Ένα διάστημα ζούσα στο σπίτι της Λαμπέτη και του Χορν, η αλήθεια είναι ότι τσακωνόντουσαν συνέχεια. Έχω κάνει λίγες ταινίες, αλλά όλοι νομίζουν ότι είναι πολλές. Ο Βαγγέλης Σειληνός ήθελε να με κάνει παρτενέρ του και με έβαζε να κάνω ρολάκια σε ταινίες. Ο Βαγγέλης ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να παντρευτώ τον Βαγγέλη. Ο γάμος μας κράτησε δύο χρόνια, δεν ταιριάζαμε», είπε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

Η Μαρία Ιωαννίδου είπε στη συνέχεια: «Η αγαπημένη μου συνεργασία ήταν με τη Ρένα Βλαχοπούλου στο “Μια Ελληνίδα στο χαρέμι”. Η Ρένα ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου. Μια φορά μου είχε δώσει ένα σκαμπίλι. Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ. Μου έδωσε ένα χαστούκι και μου είπε “να μάθεις να είσαι επαγγελματίας”».

Κλείνοντας, η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε: «Μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί, λόγω της δουλειάς. Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές. Ντροπή μου που δεν έκανα ένα παιδί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo