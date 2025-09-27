Μαρία Ιωαννίδου: «Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές, μετάνιωσα που δεν έκανα παιδί»

Στη στήλη «Vintage Stories» της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά έδωσε συνέντευξη η Μαρία Ιωαννίδου το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025).

Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε για τον Βαγγέλη Σειληνό, τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Φρέντυ Γερμανό. Παράλληλα, η Μαρία Ιωαννίδου εξομολογήθηκε ότι έχει κάνει πέντε αμβλώσεις και έχει μετανιώσει που δεν έκανε παιδί.

«Ένα διάστημα ζούσα στο σπίτι της Λαμπέτη και του Χορν, η αλήθεια είναι ότι τσακωνόντουσαν συνέχεια. Έχω κάνει λίγες ταινίες, αλλά όλοι νομίζουν ότι είναι πολλές. Ο Βαγγέλης Σειληνός ήθελε να με κάνει παρτενέρ του και με έβαζε να κάνω ρολάκια σε ταινίες. Ο Βαγγέλης ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να παντρευτώ τον Βαγγέλη. Ο γάμος μας κράτησε δύο χρόνια, δεν ταιριάζαμε», είπε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

Η Μαρία Ιωαννίδου είπε στη συνέχεια: «Η αγαπημένη μου συνεργασία ήταν με τη Ρένα Βλαχοπούλου στο “Μια Ελληνίδα στο χαρέμι”. Η Ρένα ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου. Μια φορά μου είχε δώσει ένα σκαμπίλι. Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ. Μου έδωσε ένα χαστούκι και μου είπε “να μάθεις να είσαι επαγγελματίας”».

Κλείνοντας, η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε: «Μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί, λόγω της δουλειάς. Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές. Ντροπή μου που δεν έκανα ένα παιδί».