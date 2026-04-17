Μαρία Κορινθίου: Η νέα κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της – Το ζευγάρι βρίσκεται στη Σκωτία

Η Μαρία Κορινθίου τους τελευταίους μήνες ζει έναν μεγάλο έρωτα στο πλευρό του γοητευτικού επιχειρηματία Γιώργου Καραθανάση. Το ζευγάρι δε συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές κοινές τους στιγμές στα social media, παρά μόνο από ταξίδια ζωής που απολαμβάνουν παρέα.

Αυτές τις ημέρες η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης βρίσκονται στη Σκωτία και χαίρονται ανενόχλητοι τον μεγάλο τους έρωτα. Μάλιστα, την Παρασκευή (17.04.2026) η γνωστή καλλιτέχνιδα μοιράστηκε στο Instagram μία νέα κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο της, στην οποία έδειχνε πολύ ευτυχισένη. Εν τω μεταξύ, πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αϊβάζης, πρώην σύζυγός της ηθοποιού, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του και έχει μία νέα σχέση με μία 32χρονη καλλονή.

«Από τη Σκωτία με αγάπη. Blackness Castle», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Κορινθίου, επισημαίνονται και το όνομα του συντρόφου της.

Επίσης τις τελευταίες ώρες τόσο η Μαρία Κορινθίου όσο και ο Γιώργος Καραθανάσης ανέβασαν πολλά βίντεο στα stories τους με τα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφθηκαν.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα το ζευγάρι βρίσκεται στην Σκωτία, ξεκινώντας το ταξίδι τους από το Εδιμβούργο. Μάλιστα είχαν ανεβάσει και άλλες φωτογραφίες και βίντεο στα social media, ωστόσο δεν πόζαραν μαζί.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δεν κρύβομαι, φυσικά δεν κρύβομαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Τώρα όλο το υπόλοιπο κομμάτι, εντάξει, το κρατάω για μένα. Προσωπικά είναι, νομίζω δεν αφορά και κανέναν στο τέλος της ημέρας», είχε δηλώσει η Μαρία Κορινθίου για τον δεσμό της με τον Γιώργο Καραθανάση.