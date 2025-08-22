Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Σπάνιες φωτογραφίες με τον σύντροφό της Τόμας Στρέικερ σε παραλία

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες αποφάσισε να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες με τον Τόμας Στρέικερ, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση εδώ και δύο χρόνια. Η 29χρονη κάνει μετρημένες αναρτήσεις στο Instagram και μέσα από αυτές δίνει μια γεύση από τη ζωή της.

Η εγγονή του εκλιπόντος βασιλιά Κωνσταντίνου είναι όπως φαίνεται σε σχέση με τον Βρετανό σεφ, Τόμας Στρέικερ από το 2023. Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό με τον εκατομμυριούχο Πέρεγκιν Πίρσον, η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε ζευγάρι με τον 33χρονο, που έγινε διάσημος με τις συνταγές του, για το βούτυρο.

Ο ίδιος σκιαγραφεί τον εαυτό του με 3 λέξεις όλες κι όλες: «Διασκεδαστικός, πεινασμένος και άτακτος». Ο Βρετανός σεφ έγινε ευρέως γνωστός από το TikTok τον πρώτο χρόνο της πανδημίας του κορονοϊού. Όταν οι συνταγές του με βούτυρο όχι μόνο συζητήθηκαν αλλά τον έκαναν να βγάλει στο εμπόριο ένα προϊόν με τη δική του υπογραφή, που περιέχει ορισμένα χαρακτηριστικά μυρωδικά από τις συνταγές του.

Ο Τόμας Στρέικερ άνοιξε εστιατόριο στο Λονδίνο, απέκτησε εκατομμύρια followers στο Instagram και πλέον γεύεται την επιτυχία στην αγκαλιά της αγαπημένης του.

Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του Πίρσον από το πάρτι για τα 27 γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες τον Ιούλιο του 2023. Μετά από τρία συνεχόμενα καλοκαίρια που πέρασαν μαζί στην Ελλάδα οι δυο τους έκαναν χωριστά διακοπές και οι συζητήσεις για τη νέα σχέση της Μαρίας – Ολυμπίας ξεκινούσαν. Οι φήμες πολύ γρήγορα επιβεβαιώθηκαν.

Το μεγαλύτερο παιδί του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ ζει όπως επιθυμεί. Κάνει πράγματα που την γεμίζουν, με φωτογραφίες της να φιγουράρουν σε κοσμικά περιοδικά από την Ελλάδα, μέχρι τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Οι χαλαρές στιγμές στην Ελλάδα και οι διακοπές δίπλα στον καλό της φαίνεται πως την έκαναν πιο επικοινωνιακή στο instagram δημοσιεύοντας έτσι φωτογραφίες από την βόλτα στην παραλία με τον σύντροφό της.

«Η μητρότητα μου άλλαξε τελείως την οπτική. Κατάλαβα ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στα παιδιά σου δεν είναι το τέλειο κολατσιό ή το τακτοποιημένο δωμάτιο, είναι η αμέριστη προσοχή σου. Στο σπίτι μας έχουμε έναν άτυπο κανόνα: Χωρίς κινητά στο τραπέζι. Και το πιο αστείο; Πλέον, είναι τα παιδιά που υπενθυμίζουν σε εμένα και τον Παύλο να τα αφήσουμε στην άκρη. Κάτι έκανα σωστά, λοιπόν. Η παρουσία δεν έχει να κάνει με το να τα κάνεις όλα τέλεια. Έχει να κάνει με το να είσαι εκεί, με την καρδιά σου. Αυτό μένει. Αυτό θυμούνται τα παιδιά, ότι ήσουν εκεί όταν σε χρειάζονταν», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα στο περιοδικό Harper’s Bazaar, η Μαρί Σαντάλ.