Μαρία Σολωμού: Φουλ ανανεωμένη με νέο look μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών της

Η Μαρία Σολωμού έκανε ακόμα μια αλλαγή μετά την επιστροφή στην Αθήνα και το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών της
Η Μαρία Σολωμού πειραματίζεται συχνά με τα μαλλιά της και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάνει αλλαγές. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόλμησε ακόμα μία που όπως φαίνεται από τις πρώτες αντιδράσεις διαδικτυακών φίλων της, αρέσει και της πηγαίνει.

Στα μέσα Αυγούστου η Μαρία Σολωμού είχε κάνει τα μαλλιά της ράστα για ακόμα μία χρονιά. Οι φωτογραφίες που ανέβαζε στα social media έδειχναν το νέο της look, την παρέα της και τις ομορφιές στις τοποθεσίες που έκανε διακοπές.

Επιστρέφοντας στη βάση της, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να βγάλει τα extensions από τα μαλλιά της και να ανανεωθεί. Κάπως έτσι, βρέθηκε στο κομμωτήριο. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδειξε αρχικά τις τούφες με τα πρόσθετα μαλλιά που είχε, αποχαιρετώντας τα, και στη συνέχεια ανέβασε μία νέα φωτογραφία με το νέο της look.

Δοκίμασε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα και τα προηγούμενα look της, δίνοντας περισσότερο όγκο στο πάνω μέρος, με την ηθοποιό να δείχνει ενθουσιασμένη με την αλλαγή της, περιμένοντας να ακούσει και την γνώμη των ακολούθων της.

Βλέποντας προ ημερών το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της, οι θαυμαστές της ηθοποιού έσπευσαν να της χαρίσουν πολλά likes και να γράψουν κολακευτικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή της.

