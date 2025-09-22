Μαρία Βοσκοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο για να απολαύσουν την Άντζελα Γκερέκου επί σκηνής

Η Μαρία Βοσκοπούλου έζησε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή στο Ηρώδειο, όπου βρέθηκε μαζί με τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου για να παρακολουθήσουν την Επτανησιακή συναυλία στην οποία συμμετείχε η Άντζελα Γκερέκου.

Η Μαρία Βοσκοπούλου, κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του αξέχαστου Τόλη Βοσκόπουλου, παρακολούθησε τη μητέρα της στο Ηρώδειο, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει γιαγιά και εγγονή σε τρυφερή αγκαλιά ανάμεσα στους θεατές. Η συναυλία έγινε το Σάββατο (20/9/25) με την διοργάνωση να πραγματοποιείται από την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, αφιερωμένη στα 230 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη Νικόλαου Μάντζαρου!

Η Μαρία Βοσκοπούλου και η γιαγιά της απόλαυσαν τη συναυλία από τις πρώτες θέσεις του Ηρωδείου, ενώ δεν δίστασαν να ποζάρουν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την περηφάνια τους για τη συμμετοχή της Άντζελας Γκερέκου στη σπουδαία μουσική βραδιά.

«Εχθές το βράδυ στο Ηρώδειο ένιωσα το μάρμαρο να ανασαίνει μαζί με τη μουσική. Η Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, με τους “Τραγουδιστάδες στη Ζάκυθος” και εκλεκτούς λυρικούς, δεν έδωσε απλώς μια συναυλία. Έστησε μια γέφυρα από το Ιόνιο μέχρι την Ακρόπολη, από τον Μάντζαρο και τον Σολωμό μέχρι τις γενιές ερασιτεχνών που κράτησαν ζωντανή αυτή την παράδοση για 185 χρόνια.

Δεν ήταν απλώς μια συναυλία, ήταν μια γέφυρα πολιτισμού, μια υπενθύμιση της δύναμης που έχει η Τέχνη να ενώνει εποχές, τόπους και ανθρώπους.

Προσωπικά ως Κερκυραία αλλά και ως Ελληνίδα , είμαι βαθιά υπερήφανη που συμμετείχα σε αυτή την ιστορική αναδρομή ,και που μοιράστηκα αυτή τη τόσο σημαντική στιγμή, με όλους εσάς που ήσασταν εκεί εχθές το βράδυ στο κατάμεστο Ηρώδειο.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για την παρακαταθήκη που αφήνει η Παλαιά Φιλαρμονική στη χώρα μας μια κληρονομιά που είναι στα χέρια μας. Συγχαρητήρια σε όλους» έγραψε χαρακτηριστικά η Άντζελα Γκερέκου στο instagram μετά το τέλος της ερμηνείας της.