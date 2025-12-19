Mariah Carey, last year! Εκθρονίστηκε το «All I want for Christmas» από το «Last Christmas» των Wham!

Η Mariah Carey αναγκάζεται φέτος να μοιραστεί τον θρόνο της στο Billboard Global 200 Chart, με τους Wham!.

Τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, το Billboard ανακοίνωσε το “Last Christmas” των Wham! έφτασε στο Νο 1 στο Global 200 της έκδοσης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα άλλο εορταστικό τραγούδι εκτός από το “All I Want for Christmas Is You” της Mariah Carey βρίσκεται στην κορυφή του chart από την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με το Billboard, το all time classic χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Mariah Carey του 1994 βρίσκεται στην κορυφή του Global 200 chart για συνολικά ρεκόρ 19 εβδομάδων από τον Δεκέμβριο του 2020.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το “Last Christmas” έφτασε στην υψηλότερη κορυφή του ποτέ στο Billboard Hot 100 και στο Holiday 100 charts στο No. 2 – ακριβώς πίσω από το “All I Want for Christmas Is You”, το οποίο εξακολουθεί να κυριαρχεί και στα δύο αμερικανικά charts.

Το “Last Christmas” κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1984 και από τότε έχει τεράστια επιτυχία κάθε χρόνο. Το τραγούδι έχει γίνει εννέα φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.