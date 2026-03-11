Μαρίνα Σπανού: Ποτέ δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τις κρίσεις πανικού την στιγμή που συμβαίνουν

Για τις κρίσεις πανικού και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τις αντιμετωπίζει πλέον μίλησε, η Μαρίνα Σπανού.

Η νεαρή ερμηνεύτρια ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του vidcast των Rainbow Mermaids, αυτή την εβδομάδα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Σπανού, αναφέρθηκε σε δύσκολες καταστάσεις που έχει βιώσει.

«Ποτέ δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τις κρίσεις πανικού την στιγμή που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, φυσικά, που μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα για να ανακουφιστείς αλλά όλο αυτό το πράγμα… Συσσωρευμένο άγχος, πίεση, μοναξιά, τελειομανία μεταφράζεται σωματικά πολλές φορές», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η νεαρή τραγουδοποιός.

«Φτάνεις δηλαδή σε ένα πικ ευτυχίας και ξαφνικά είσαι μόνη σε ένα κρεβάτι. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτής της δουλειάς, όπως όλων τις δουλειές που έχουν έκθεση και παίρνεις αγάπη. Και η επόμενη ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το ίδιο βράδυ είσαι ακόμα ζεστός. Γι’ αυτό και πάντα κάνω κάτι την επόμενη ημέρα, έχω δηλαδή κανονίσει κάτι», πρόσθεσε η Μαρίνα Σπανού.

«Κάνω πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, συνεχίζω σταθερά και έκανα από 17 χρονών. Ευτυχώς οι γονείς μου με μύησαν σ’ αυτό. Μία κρίση πανικού με έκανε να ξεκινήσω…», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρίνα Σπανού στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.