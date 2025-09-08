Μαρίνα Σπανού: «Τα αρνητικά σχόλια στεναχωρούν περισσότερο τους γονείς μου παρά εμένα»

Η Μαρίνα Σπανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, και μίλησε κυρίως για το πως εκείνη αλλα και η οικογένεια της διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια απο το κοινό.

Η γνωστή τραγουδίστρια, Μαρίνα Σπανού, μίλησε για πολλά θέματα αλλά επεσήμανε ότι τα αρνητικά σχόλια που δέχεται επηρεάζουν περισσότερο την οικογένεια της, και συγκεκριμένα τους γονείς της, παρά εκείνη.

«Τα σχόλια στα social media είναι μπερδεύτηκα αλλά μέχρι στιγμής δεν με αποπροσανατολίζουν. Υπάρχει ένας πολύ σταθερός πυρήνας και σε εμένα και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου και στους συνεργάτες μου. Ακούς τόσες πολλές απόψεις, οι οποίες μπορεί να σε ενδιαφέρουν, αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται να τις ακούς κιόλας», ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

«Εκτός από το περιβάλλον μου που με προστατεύει, βοηθάει και το γεγονός ότι η γενιά μας έχει συνηθίσει σε όλο αυτό. Τα αρνητικά σχόλια στεναχωρούν περισσότερο τους γονείς μου παρά εμένα. Εγώ αυτό το σχόλιο που θα ακούσω, θα το κάνω κάτι. Με κάποιον τρόπο θα το κάνω δημιουργία, θα το κάνω θυμό που θα εξατμιστεί και θα φύγει. Οι γονείς μου όμως δεν έχουν τι να κάνουν. Στέκονται σε αυτό και είναι αμήχανοι», παραδέχτηκε κλείνοντας η Μαρίνα Σπανού.