Μάριος Αθανασίου: «Η πατρότητα με έχει διδάξει την υπομονή, ανακάλυψα ότι έχω μεγάλα περιθώρια»

Για τον ρόλο του πατέρα και τις αλλαγές που έφερε η πατρότητα στη ζωή και στην καθημερινότητα του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Αθανασίου στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής «Τζενερέισον ΣΚ» με την Κέλλυ Βρανάκη το απόγευμα του Σαββάτου (29.11.2025).

«Η πατρότητα με έχει διδάξει την υπομονή, αυτό είναι το εύκολο και το γρήγορο που μπορώ να πω. Ανακάλυψα ότι έχω μεγάλα περιθώρια. Για όσους σκοπεύουν να κάνουν παιδί να ξέρουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Να τελειώσουμε μ’ αυτές τις μπούρδες, ότι “όλα είναι υπέροχα” και “είναι ένα παραμυθάκι φοβερό” και τα λοιπά. Έχει πάρα πολύ καλές στιγμές, εννοείται, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές δυσκολίες.

Αλλάζει η ζωή σου οριζόντια και κάθετα. Δηλαδή τραβάς μια γραμμή και είναι άλλη η ζωή πριν από το παιδί και άλλη η ζωή μετά από το παιδί», πρόσθεσε.

«Αυτό που βάζω στα πολύ θετικά, πέρα από την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου που έρχεται στη ζωή σου και έχεις την ευθύνη του, είναι ότι μετατοπίζεται ο εγωισμός σου και φεύγει ουσιαστικά γιατί εστιάζεις στο παιδί και άθελα σου κατακτάς ένα κομμάτι φιλοσοφίας ολόκληρης, ξαναβλέπεις τον κόσμο από την αρχή» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Μάριος Αθανασίου.