Μάρω Κοντού: Αιχμηρό σχόλιο από τη Νάνσυ Νικολαΐδου μετά την κηδεία της ηθοποιού – «Θλίψη και απογοήτευση»

Η Μάρω Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία την Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και λίγες ώρες μετά την κηδεία, η Νάνσυ Νικολαΐδου άφησε αιχμές για την παρουσίαση της είδησης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η δημοσιογράφος έκρινε πως η τηλεοπτική κάλυψη δεν ανταποκρίθηκε στη σπουδαιότητα της στιγμής.

«Μα ούτε καν η δημόσια τηλεόραση δεν έκανε μια σύνδεση με την Μητρόπολη Αθηνών για την τελευταία υπόκλιση στη Μάρω Κοντού; Μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, σε σημείο που έβαλα στις 12.00 να δω μέχρι και το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων και ενώ η εξόδιος ακολουθία ήταν σε εξέλιξη, το θέμα εννοείται πως δεν καλύφθηκε με την έννοια της επικαιρότητας και τιζαρίστηκε… πέμπτο κατά σειρά», έγραψε χαρακτηριστικά η Νάνσυ Νικολαΐδου.

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Η δημοσιογράφος συνέχισε την τοποθέτησή της, στο ίδιο ύφος: «Πρώτο θέμα η Marfin, δεύτερο θέμα ο καύσωνας που βρίσκεται προ των πυλών, τρίτο θέμα η επίθεση του σκύλου στα Βριλήσσια, τέταρτο θέμα η διάλυση ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και μετά έχασα το μέτρημα… Θλίψη και απογοήτευση.

Το ίδιο ισχύει και για όλα τα κανάλια που ενώ έπαιζαν επαναλήψεις non stop, δεν διέθεσαν ούτε δύο λεπτά από το πρόγραμμά τους για να καλύψουν το ύστατο χαίρε. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο ΣΚΑΪ που έκανε εκτενή αναφορά και κάλυψε τον αποχαιρετισμό στη Μάρω μέσα από το LIVE-YOU. Δεν ξέρω, μόνο σε εμένα φάνηκε όλο αυτό τεράστια ασέβεια;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nansy Nikolaidou (@nansynikolaidou)

Την αγαπημένη ηθοποιό αποχαιρέτησαν την Παρασκευή (17.07.2026) στη Μητρόπολη Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού τόπου αλλά και απλός κόσμος.

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Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.