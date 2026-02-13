Lifestyle

MasterChef: Η Κωνσταντίνα Δημητρίου απέκτησε το πρώτο της παιδί

«Καλώς ήρθες στον κόσμο, μικρό μας θαυματάκι», έγραψε στην ανάρτησή της
Κωνσταντίνα Δημητρίου
H Κωνσταντίνα Δημητρίου με το νεογέννητο μωράκι της

H Κωνσταντίνα Δημητρίου που είχε πάρει μέρος στον 3ο κύκλο του «MasterChef» ανακοίνωσε ότι έγινε μητέρα. 

Την Παρασκευή (13.02.2026) η πρώην παίκτρια του «ΜasterChef» δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Facebook, ανακοινώνοντας την έλευση του πρώτου της παιδιού. 

«Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας. Με αγάπη, δύναμη, συγκίνηση… και στην αγκαλιά μας το μικρό μας θαύμα.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στην γιατρό μας και σε όλη την υπέροχη ομάδα της για τη φροντίδα, την ηρεμία, τον επαγγελματισμό και την ασφάλεια που μας χάρισαν σε κάθε στιγμή της γέννας. Μας κάνατε να νιώθουμε προστατευμένοι και σίγουροι στο πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής μας.

Για πάντα ευγνώμονες. Καλώς ήρθες στον κόσμο, μικρό μας θαυματάκι», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε η πρώην παίκτρια του MasterChef στο Facebook.

Lifestyle
