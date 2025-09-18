Μελάνια Τραμπ: Όλη η αλήθεια για το φόρεμά της – Το κίτρινο που μπέρδεψε τα φλας και η ζώνη «μυστήριο»

Το έκανε και πάλι το θαύμα της η Μελάνια Τραμπ. Μετά το τεράστιο καπέλο που έκλεψε την παράσταση με το που έφτασε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, έκανε ξανά αίσθηση το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025) στο επίσημο δείπνο. Αυτή τη φορά με μια εντυπωσιακή τουαλέτα σε κίτρινο χρώμα και με τους ώμους έξω και μια ζώνη που δίχασε τους κριτικούς και μπέρδεψε ακόμη και τα φλας των φωτογράφων.

Η Μελάνια Τραμπ κατάφερε πάλι να κάνει όλους να μιλάνε για εκείνη με το κίτρινο φόρεμα Carolina Herrera, που επέλεξε για το δείπνο στο Κάστρο του Γουίνσδορ. Η Πρώτη Κυρία έκλεψε, μεν, τις εντυπώσεις, προκάλεσε, δε, συζητήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο το κίτρινο χρώμα, λίγο οι έξω ώμοι και λίγο η ζώνη που επέλεξε η Μελάνια Τραμπ προκάλεσαν αντιδράσεις για το αν τελικά έπρεπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να εμφανιστεί δίπλα στον Βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα με αυτή την αμφίεση.

Η εντυπωσιακή τουαλέτα έδειχνε σε κάποιες φωτογραφίες έντονα κίτρινη, ενώ σε άλλες είχε πιο απαλό, βουτυρένιο τόνο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ζώνη στη μέση δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση: ήταν άραγε ροζ ή μοβ;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Daily Mail, η τουαλέτα ήταν «buttercream yellow» – μια δημοφιλής απόχρωση του κίτρινου που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 2025, γνωστή για την ήπια, φωτεινή και κομψή εμφάνισή της – με μια διακριτική vintage αίσθηση με ζώνη σε «Easter purple» – το λεγόμενο βιολετί. Ειδικοί εξηγούν ότι η παρανόηση προήλθε από τα φλας και τις επεξεργασίες των φωτογράφων, που συχνά παίζουν με τα χρώματα.

Η προσωπική στυλίστρια Λιζ Τάιχ σχολίασε πως το κίτρινο συνδέεται με την αισιοδοξία, ενώ υπενθύμισε ότι και η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε χρυσή δαντελένια τουαλέτα για την ίδια βραδιά. «Ίσως η Μελάνια ήθελε να μεταδώσει χαρά, αλλά και να σταθεί απέναντι στους διαδηλωτές της επίσκεψης», σημείωσε.

Ωστόσο, άλλοι κριτικοί δεν ενθουσιάστηκαν. Η στυλίστρια Σαμάνθα Μπράουν βρήκε το αποτέλεσμα «υπερβολικό», καθώς το έντονο κίτρινο φόρεμα συνδυάστηκε με ζώνη σε χρώμα λεβάντας και σμαραγδένια σκουλαρίκια. «Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που αποσπούν την προσοχή. Θα έπρεπε να βλέπουμε πρώτα εκείνη και μετά το φόρεμα», τόνισε.

Η επιλογή του χρώματος πάντως δεν είναι τυχαία: το butter yellow είναι μία από τις πιο δυνατές τάσεις του καλοκαιριού, αν και οι γνώστες της μόδας σχολίασαν πως μοιάζει λίγο άστοχη για το βρετανικό φθινόπωρο. «Η Μελάνια συνήθως κάνει πολύ προσεγμένες επιλογές. Αυτή τη φορά δεν είναι στις καλύτερές της στιγμές», παραδέχτηκε η Μπράουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πρώτη Κυρία προκαλεί συζητήσεις με το στιλ της. Το 2018 είχε φορέσει ξανά κίτρινο για δείπνο στη Βρετανία, ενώ το 2017 είχε γίνει viral με το μεγάλο ναυτικό καπέλο που… εμπόδισε μέχρι και τον Ντόναλντ Τραμπ να τη φιλήσει.

«Βροχή» τα σχόλια

Στη χθεσινή της εμφάνιση στο Γουίνδσορ φόρεσε ξανά ένα τεράστιο μοβ καπέλο Dior, που προκάλεσε ειρωνικά σχόλια στο X. «Η Κέιτ δείχνει υπέροχη. Η Μελάνια γελοία», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος υποστήριξε πως οι φωτογράφοι «χάλασαν» το χρώμα του φορέματος με λάθος ρύθμιση.

Η Μελάνια, πάντως, φαίνεται να εμπιστεύεται σταθερά τη Carolina Herrera, καθώς έχει φορέσει δημιουργίες της τόσο σε εορταστικές εμφανίσεις όσο και σε επίσημα ταξίδια, όπως στην Ινδία το 2020.

Ήταν η δεύτερη φορά που οι Τραμπ παρευρέθηκαν σε επίσημο δείπνο στο Ηνωμένο Βασίλειο – την πρώτη είχαν φιλοξενηθεί το 2019 από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ περπάτησε δίπλα στον βασιλιά Κάρολο στην τελετή υποδοχής και κατέθεσε στεφάνι στον τάφο της Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Το ζεύγος Τραμπ θα παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 18 Σεπτεμβρίου.