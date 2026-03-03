Lifestyle

Μελίνα Νικολαΐδη για Δέσποινα Βανδή: «Η ηρωίδα μου» έγραψε σε βίντεο που ετοίμασε για εκείνη

Η Μελίνα Νικολαΐδη είναι ιδιαίτερη ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια την αγάπη για τη μητέρα της
Μελίνα Νικολαΐδη και Δέσποινα Βανδή
Μελίνα Νικολαΐδη και Δέσποινα Βανδή / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη είναι απόλυτα δεμένες και φροντίζουν πολλές φορές να το δείχνουν και δημόσια. Μάνα και κόρη κάνουν παρέα όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τους και μοιράζονται την ίδια αγάπη για το τραγούδι. 

Η Μελίνα Νικολαΐδη δηλώνει τυχερή που έχει μητέρα τη Δέσποινα Βανδή. Την αγαπάει και όπως έχει αναφέρει την έχει ως παράδειγμα στη ζωή της. Φροντίζει κατά καιρούς να της κάνει και ορισμένες εκπλήξεις. 

Σε βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Tik Tok βλέπουμε μαμά και κόρη σε απλές καθημερινές τους στιγμές. Τα φιλιά και οι αγκαλιές τους αποτυπώνουν την σχέση που έχουν. «Η ηρωίδα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μελίνα Νικολαΐδη.

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Βανδή έχει μιλήσει πολλές φορές για τα παιδιά της και την αδυναμία που τους έχει, τονίζοντας πως η μητρότητα είναι ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής της.

@melina_nikolaidi My hero #fypp #fyp #tiktokgreece ♬ original sound – heatonxx

Προ ημερών, η Μελίνα Νικολαΐδη καταγράφηκε σε πρωινή βόλτα της στη Γλυφάδα, ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Η 21χρονη κέντρισε τα βλέμματα με το στιλ και το χαμόγελό της. 

