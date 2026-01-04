Lifestyle

Μελίνα Νικολαΐδη και Χρήστος Μάστορας σε «πειράγματα» στην πίστα νυχτερινού κέντρου της Αθήνας

Ο Χρήστος Μάστορας έδωσε το μικρόφωνο στη Μελίνα Νικολαΐδη και το κέφι άναψε για τα καλά
Χρήστος Μάστορας και Μελίνα Νικολαΐδη
Χρήστος Μάστορας και Μελίνα Νικολαΐδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ακόμα μία βραδινή έξοδο πραγματοποίησε η Μελίνα Νικολαΐδη το βράδυ του Σαββάτου (03-01-2026), καθώς βρέθηκε στο «Nox» για να απολαύσει live τις εμφανίσεις που κάνουν ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έδειχνε να το απολαμβάνει από την πρώτη στιγμή, μπαίνοντας στο κλίμα του προγράμματος και συμμετέχοντας ενεργά στο κέφι που επικρατούσε στο μαγαζί.

Στις φωτογραφίες, ο Χρήστος Μάστορας εμφανίζεται με μπλε βελούδινο σακάκι και μικρόφωνο στο χέρι, ενώ η Μελίνα Νικολαΐδη ποζάρει στο πλευρό του με μαύρο strapless φόρεμα. Η 21χρονη με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, έδειχνε να διασκεδάζει με την ψυχή της.

Σε ένα καρέ οι δυο τους είναι πλάτη – πλάτη, γελώντας, ενώ σε άλλο φαίνονται να ανταλλάσσουν «πειράγματα», με την ίδια να κρατά μικρόφωνο και να συμμετέχει στο κλίμα της βραδιάς. Για ακόμα μια νύχτα, το νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ήταν γεμάτο ασφυκτικά.

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά, με τη Μελίνα Νικολαΐδη να μένει στο Nox ως τις πρώτες πρωινές ώρες, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό της εξόδου της, όπως αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το φωτογραφικό πρακτορείο NDP.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή έχει δείξει την αγάπη και το ταλέντο της στο τραγούδι, με την μητέρα της να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θα ήταν καλύτερη από εκείνη, αν φυσικά επέλεγε να δουλέψει με τη φωνή της.

Η Μελίνα Νικολαΐδη πάντως, δεν θέλησε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ελληνικό τραγούδι. Της αρέσουν τα μπουζούκια και φροντίζει να επισκέπτεται νυχτερινά κέντρα για να διασκεδάσει, όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά της.

Χρήστος Μάστορας και Μελίνα Νικολαΐδη
Χρήστος Μάστορας και Μελίνα Νικολαΐδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Προ ημερών, η Μελίνα Νικολαΐδη καταγράφηκε σε πρωινή βόλτα της στη Γλυφάδα, ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Η 21χρονη κέντρισε τα βλέμματα με το στιλ και το χαμόγελό της. 

