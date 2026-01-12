Μέμος Μπεγνής για αρνητικά σχόλια: Δεν πτοούμαι από θρασύδειλους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο

Για τις επιθέσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς μέσω των social media μίλησε ο Μέμος Μπεγνής, αποκαλύπτοντας ότι έχει λάβει υβριστικά σχόλια, αλλά δεν τον πτοούν.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα (12.01.2026) και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Μέμος Μπεγνής τόνισε ότι έχει κόστος να λέει κανείς τη γνώμη του δημοσίως.

«Εντάξει, παίρνω τα μηνύματα. Και θετικά και αρνητικά, αλλά είναι ωραίο να είσαι ειλικρινής και να λες τις απόψεις σου και να μην ακολουθείς την πεπατημένη. Όχι ότι το κάνω για να μην την ακολουθήσω, απλά νιώθω σε κάποια πράγματα ότι είμαι τελείως αντίθετος με το είθισται. Οπότε, νιώθω την ανάγκη να το επικοινωνήσω αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Από κει και πέρα, λόγω της ειλικρίνειας που είπες, είναι καλό κάποιος να είναι ειλικρινής έτσι ώστε ο απέναντι του να ξέρει με τι άνθρωπο έχει να κάνει», δήλωσε ακόμα ο Μέμος Μπεγνής.

«Έχει κόστος να λες τη γνώμη σου, γιατί όταν μιλάς διαφορετικά και η αγέλη έχει μάθει να ακούει αυτό που έχει μάθει να ακούει, το ψέμα συνήθως – γιατί πολύ ζούμε αρεσκόμενοι στο ψέμα – δεν είναι και το καλύτερο. Έχεις και αντιδράσεις αρκετά αρνητικές κάποιες φορές και υβριστικές», ανέφερε στη συνέχεια.

«Κάποτε που είχα εκφραστεί υπέρ των μεταναστών και των οικογενειών των μεταναστών, είχα και υβριστικά σχόλια από ανθρώπους που ψηφίζουν ακροδεξιά και τα λοιπά. Δεν με πτοεί όμως αυτό, γιατί υπήρξαν και απειλές που δεν είναι κούφιες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι, οπότε δεν πτοούμαι από τέτοιους ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και δεν εμφανίζονται», δήλωσε ακόμα ο Μέμος Μπεγνής.