Μιλένα Ηλιοπούλου: Στα γενέθλιά μου άκουσα τον γιατρό να μου λέει «είσαι 1 στους 5 που συμβαίνει αυτό»

«Η θεραπεία λειτουργεί, είμαι εξαντλημένη, αποφασισμένη και περήφανη», λέει μέσω Instagram και συγκλονίζει η γνωστή παρουσιάστρια, Μιλένα Ηλιοπούλου για τη μάχη που δίνει με θάρρος απ’ όταν ενημερώθηκε για το πρόβλημα υγείας.

«10/06, στα γενέθλιά μου, άκουσα τον γιατρό μου να λέει… Είσαι 1 στους 5 που συμβαίνει αυτό, έχουμε δρόμο», εξομολογείται η παρουσιάστρια Μιλένα Ηλιοπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μια εξομολόγηση που αφορά τη μάχη που δίνει με θάρρος απ’ όταν ενημερώθηκε για το πρόβλημα υγείας που πρέπει να αντιμετωπίσει χωρίς, ωστόσο, να αποσαφηνίζει περί τίνος πρόκειται ακριβώς.

Ειδικότερα, δημοσιεύοντας μια εικόνα στην οποία και ποζάρει με χαμόγελο στον φωτογραφικό φακό, η εντυπωσιακή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε τα εξής με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media:

«Φέτος επιβίωσα. Δεν έσβησα κεράκια, δε γιόρτασα. 10/06, στα γενέθλιά μου, άκουσα το γιατρό μου να λέει ‘‘Είσαι 1 στους 5 που συμβαίνει αυτό. Έχουμε δρόμο”. Εξετάσεις, αγωνία, αναμονές, φόβος. Πόνους που με ξυπνούσαν τη νύχτα, πόνους που δε μου επέτρεπαν να σταθώ όρθια παραπάνω από λίγα λεπτά. Μέρες που αδυνατούσα να σηκωθώ απ’ το κρεβάτι, που ήθελα να ”παραιτηθώ”. Μια θεραπεία, δίχως βεβαιότητα ότι σε μένα θα λειτουργήσει».

«Παύση λοιπόν. Η ζωή μου σε παύση. Επαγγελματικές συζητήσεις έμειναν μισές, προσωπική ζωή, κοινωνικές συναναστροφές. Δεν πρόκειται για ιστορία αντοχής – «λύγισα» πολλές φορές στη διαδρομή. Ούτε επιστροφής θριαμβευτικής. «Χρωστώ» αλήθεια, έτσι έχω επιλέξει να πορεύομαι πλέον. Μια αλήθεια που δεν ήμουν έτοιμη μέχρι τώρα να μοιραστώ, γι’ αυτό απείχα. Η φωτογραφία αυτή δεν αντιπροσωπεύει τίποτα απ’ όσα συνέβαιναν. Ήταν η ανάγκη μου να θυμηθώ, να μην τα παρατήσω. Τα δικά μου 4′ που κατάφερα τις μέρες εκείνες να σταθώ όρθια, να βαφτώ, να λύσω τα μαλλιά μου, να ντυθώ όμορφα, να βάλω το άρωμά μου».

«Οι εκατοντάδες ευχές όλων όσων δεν γνωρίζω προσωπικά ήταν φως που χρειαζόμουν. Από καρδιάς ευχαριστώ. Για τους ανθρώπους, εκείνους τους δικούς μου, που χωρίς εγωισμό, επέμεναν με κλήσεις που παρέμεναν αναπάντητες και μηνύματα αδιάβαστα, να δηλώνουν «Είμαι εδώ», η αγάπη μου είναι απεριόριστη και πάντοτε παρούσα. Οι γονείς μου, πάντοτε η πιο μεγάλη ευλογία του Θεού σε μένα, καθώς και η οικογένειά μου. Η θεραπεία λειτουργεί, είμαι εξαντλημένη, αποφασισμένη και περήφανη. Είναι νίκη να κοιμάσαι ήσυχος και να ξυπνάς ευγνώμων. Δοξάζω τω Θεώ, γιατί χρειαζόμουν να βρω ξανά εμένα και την «πυξίδα» μου. Να θυμηθώ να δίνω αξία και ψυχή στα σημαντικά».

«Δεν έχω ιδέα πότε και αν θα επιστρέψω. Η τηλεόραση δεν περιμένει κι εγώ δεν «ασπάζομαι» το γυαλί για το γυαλί. Παρότι εθιστικό, μου είναι ξεκάθαρο από νωρίς, δεν κάνουμε τίποτα σημαντικό επειδή πλασάρουμε τη μούρη μας. Με 2 – 3 φωτεινές εξαιρέσεις. Η σκληρή δουλειά γίνεται πίσω από τα φώτα, στο ρεπορτάζ, την έχω κάνει, ξέρω. Εξίσου από συναδέλφους σε περιοδικά και sites με πρωτογενείς ειδήσεις. Προϋπόθεση τηλεοπτικής επιστροφής στα 37 μου, μια εκπομπή, να με αντιπροσωπεύει, να έχει νόημα. Να είμαι εγώ. Χωρίς Φίλτρο», καταλήγει η Μιλένα Ηλιοπούλου σ’ αυτό το μοίρασμα ψυχής, με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.