Μίλτος Πασχαλίδης: Στεναχωρήθηκα που το ΚΚΕ δεν ψήφισε τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, μου φάνηκε απάνθρωπο

Ο Μίλτος Πασχαλίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο One Channel και μίλησε για την πολιτική, την καλλιτεχνική πορεία του και για στιγμές που έζησε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη του. Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός της έντεχνης και ροκ μουσικής, δήλωσε ψηφοφόρος του ΚΚΕ και αποκάλυψε ότι προβληματίστηκε έντονα, όταν το κόμμα που υποστηρίζει, αποφάσισε να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όπως είπε, αυτή η στάση του φάνηκε απάνθρωπη.

Αρχικά ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε στο One Channel ότι το ΚΚΕ του έχει προτείνει να κατέβει βουλευτής σε μη εκλόγιμη θέση και ο ίδιος το αρνήθηκε. Όπως είπε: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου χρήσιμο στη Βουλή. Είμαι πιο χρήσιμος γράφοντας και λέγοντας τραγούδια. Τους τιμώ, τους αγαπώ αλλά δεν θέλω να είμαι σε ψηφοδέλτιο, παρά το γεγονός ότι ψηφίζω ΚΚΕ. Άλλοτε το ψηφίζω ως βασική επιλογή και άλλοτε ως το μη χείρον βέλτιστον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε αμέσως μετά πως: «Στεναχωρήθηκα που δεν ψήφισε τον γάμο των ομοφύλων, μου φάνηκε απάνθρωπο. Αν η αριστερά δεν συνδέεται με τον ουμανισμό και την ανθρωπιά δεν είναι χρήσιμη. Η αριστερά πρέπει να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους, όχι για τον εαυτό της ακόμα και αν βάλει λίγο νερό στο κρασί της σε κάποια θέματα».



Στην ερώτηση του Ρένου Χαραλαμπίδη “τι σημαίνει αριστερός” απάντησε: «Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο εμείς και επίσης θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ να είναι δωρεάν η υγεία, η παιδεία, το νερό. Μερικά πράγματα στοιχειώδη θα πρέπει να χαρίζονται στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να είναι ταξικό πράγμα η υγεία και η παιδεία, δεν πρέπει το παιδί αυτού που έχε λεφτά να μαθαίνει άλλα γράμματα, το ίδιο και στην υγεία. Η μητέρα μου το 2017 έπαθε εγκεφαλικό, τη βούτηξα και την πήγα σε ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί αλλιώς δεν θα γλύτωνε. Το ασθενοφόρο μας είπε ότι θα ερχόταν σε 5 ώρες».



Σε ερώτηση, για τι δεν θα ήθελε να γίνει τα επόμενα 20 χρόνια απάντησε «Δεν θα ήθελα να γίνει Γ Παγκόσμιος Πόλεμος γιατί αυτό που βλέπω από τον Τραμπ δεν πηγαίνει καλά το πράγμα και θα ήθελα να είναι υγιή τα παιδιά μου».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ο Μίλτος Πασχαλίδης περιέγραψε: «Ήρθε ο πατέρας μου, που ήταν δεξιός, το απόγευμα 16 προς 17 Νοεμβρίου και είπε πάω στο φαρμακείο να πάρω γάζες ιώδιο ασπιρίνες να τα πάω στα παιδιά στο Πολυτεχνείο. “Ζητάνε βοήθεια, φάρμακα, θα πάω” είπε στη μητέρα μου που ήταν αριστερή. Εκείνη του είπε “έχεις παιδί κάτσε στα αυγά σου”. Ο μπαμπάς μου πήγε και η μάνα μου τον έκλαιγε. Έκανε όμως μια μαγκιά, έβαλε τη στολή του έφεδρου υπαξιωματικού που την είχε βγάλει χρόνια, κατέβηκε την Αλεξάνδρας, έστριψε αριστερά στην Πατησίων και δεν τον σταμάτησαν στα μπλόκα γιατί νόμισαν ότι ήταν του καθεστώτος. Πήγε τους έριξε τα φάρμακα και γύρισε κλαμένος».

«Ο πατέρας μου έβαζε τον ουμανισμό και τον ανθρωπισμό και ότι ήταν φαρμακοποιός δηλαδή εξουσιοδοτημένος για να σώζει ζωές πάνω από μια πιθανή ιδεολογία, δεν ήταν χουντικός αλλά δεξιός, Καραμανλικός. Ο πατέρας μου ήταν πιο ήπιων τόνων, η μάνα μου ήταν τσαούσα, ήταν τυπική Ελληνίδα μάνα, αν 1+1 έκανε 3 τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτοί ψήφιζαν η μια αριστερά και ο άλλος δεξιά αλλά ήταν πρόσχημα, ο πατέρας μου ήταν πιο αριστερός του εμείς, η μάνα μου ήταν πιο πολύ η οικογένειά μας», κατέληξε ο Μίλτος Πασχαλίδης.