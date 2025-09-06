Μίνως Μάτσας: Γενέθλια την ίδια μέρα με τα δίδυμα παιδιά του – «Με 53 χρόνια διαφορά» έγραψε

Ο Μίνως Μάτσας είχε γενέθλια μαζί με τα δίδυμα παιδιά του. Ο πετυχημένος μουσικοσυνθέτης έκλεισε τα 57 του χρόνια, ενώ ο γιος και η κόρη του έγιναν τεσσάρων ετών.

Ο Μίνως Μάτσας δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram μία φωτογραφία με τα παιδιά του, τα οποία κάθονταν πάνω σε ντραμ στο στούντιό του, λίγο πριν σβήσουν τα κεράκια τους στα cupcakes που τους είχε ετοιμάσει ο περήφανος μπαμπάς, για τα γενέθλιά τους.

«3 γενέθλια με 53 χρόνια διαφορά! Να μας χαίρεστε!», έγραψε χαρακτηριστικά και ξεκίνησε να δέχεται ευχές από τους ακόλουθούς του για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά είχαν γυρισμένη την πλάτη τους, για να μην φανούν τα πρόσωπά τους στη φωτογραφία.

Μια ανάλογη εικόνα είχε δημοσιεύσει και η Όλγα Κεφαλογιάννη, που έκανε λόγο για «Δίδυμη χαρά και διπλή συγκίνηση».

«Με την κόρη μου που είναι τώρα 16 χρονών πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε παρέα, ενώ τα μικρά οι συζητήσεις που κάνουν τώρα δεν υπάρχουν. Υπάρχει τόσος αυθορμητισμός… Έχει ποίηση η παιδικότητα» ανέφερε ο Μίνως Μάτσας σε παλαιότερη συνέντευξη για τα 3 παιδιά του.