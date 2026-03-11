Μιχάλης Ζαμπίδης: Οι κόρες μου έχουν ξεκινήσει μποξ, θέλουμε να τους το περάσουμε σαν κάτι φυσιολογικό

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (11-03-2026) και μίλησε για την επιστροφή του στα ρινγκ και τις δίδυμες κόρες του. Όπως είπε, φροντίζει να περνάει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τα παιδιά του, καθώς τα χρόνια περνούν γρήγορα και δεν επιστρέφουν. Παραμένει αφοσιωμένος στον αθλητισμό, έτοιμος για νέες νίκες στο kickboxing.

«Για κάποιο καιρό ήμουν εκτός αλλά η πυγμαχία είναι σαν το ποδήλατο, δεν το ξεχνάς, απλά ανεβαίνεις και το κάνεις. Είναι διαφορετική η πίστα τώρα. Είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο τώρα και ακόμη πιο μεγάλο το κίνητρο σαφέστατα. Έχω τα διδυμάκια μου», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε και εστίασε στα παιδιά του: «Ξεζουμίζω το κάθε δευτερόλεπτο με τις κόρες μου, καταλαβαίνω ότι είναι πολύτιμος αυτός ο χρόνος και περνά γρήγορα. Φροντίζω να περνάω ποιοτικό χρόνο μαζί τους και να τα βοηθάω όσο πρέπει. Έχουν ξεκινήσει μποξ. Είναι 3,5 χρονών και θέλουμε να τους το περάσουμε σαν κάτι φυσιολογικό».

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης (γνωστός και ως “Iron Mike”) είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του kickboxing και 18 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2015, επιστρέφει επίσημα στο ρινγκ για μια ιστορική αναμέτρηση τον προσεχή Ιούνιο.

Προ ημερών ο «Iron Mike» αποκάλυψε ότι εάν κλωτσήσει ή χτυπήσει με το γόνατο τον Αμερικανό σούπερ σταρ των ρινγκ, Φλόιντ Μέιγουεδερ, τότε θα κληθεί να πληρώσει πέναλτι 2.000.000 δολαρίων. Εκεί ο ιδιοκτήτης της SeaJets και πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος πήρε τον λόγο και είπε απευθυνόμενος στον Iron Mike: “Στα πληρώνω εγώ“, προκαλώντας γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Θυμίζουμε πως δέκα ημέρες πριν από το ματς της 27ης Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Mayweather στην Ελλάδα, ενώ την Πέμπτη 12.03.2026 θα ανοίξει η πρώτη φάση προπώλησης των εισιτηρίων από τις 16:00 και μόνο για τρεις ώρες.