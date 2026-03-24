Μπάγια Αντωνοπούλου: «Στην αρχή της εγκυμοσύνης μου ήταν δύσκολα, είχα ψυχοσωματικά, νεύρα»

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγο καιρό η Μπάγια Αντωνοπούλου και πρόσφατα επισημοποίησε τη σχέση της με τον άντρα της ζωής της, Νίκο Κώτση.

Η γνωστή δημοσιογράφος βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και το πρωί της Τρίτης βρέθηκε στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για όλα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Μάλιστα, η Μπάγια Αντωνοπούλου εξομολογήθηκε ότι στην αρχή της εγκυμοσύνης της αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες.

«Στην αρχή της εγκυμοσύνης μου ήταν δύσκολα κάποια πράγματα. Είχα ψυχοσωματικά, νεύρα, ευτυχώς τα ξεπεράσαμε, όλα εντάξει», είπε αρχικά.

Τότε είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή της επισήμανε ότι γνωρίζει πως είχε κάνει ένα τάμα για ένα θέμα υγείας και η Μπάγια Αντωνοπούλου απάντησε: «Όλα, όλα πήγανε καλά. Αλλά στην εγκυμοσύνη ξεκινάμε με μία πεποίθηση ότι είναι μία περίοδος που όλα είναι ήρεμα, που όλα είναι ζεν, που η μαμά ας πούμε περιμένει το μωρό… Αλλά έχει και εντάσεις και φόβο, και κλάμα, ανησυχία. Νομίζω όμως ότι η κάθε διαδρομή είναι μοναδική. Και δεν υπάρχει λάθος, το νιώθω λάθος. Το να νιώσεις άσχημα είναι σωστό. Και το να νιώσεις καλά είναι σωστό.

«Η ουσία του γάμου είναι λιγότερα λόγια, περισσότερη επικοινωνία. Ο Νίκος… είναι βράχος. Είναι βράχος, απ’ την αρχή ήταν όμως έτσι. Δηλαδή όταν γνωριστήκαμε, ξέρεις τον πρώτο χρόνο ήμασταν φίλοι. Αυτός ήθελε. Αλλά δεν μου το είχε εκφράσει όμως καθόλου. Δηλαδή έναν χρόνο που δεν είμαι και χαζή, το ξέρεις, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Ήταν πολύ κύριος δηλαδή. Μετά, το ‘πε. (Γελάει). Έχει ήθος ο Νίκος, έχει αρχές από την οικογένειά του. Είναι υποστηρικτικός, δηλαδή όταν γνωριστήκαμε έλεγα αυτός ο άνθρωπος είναι για οικογένεια. Που να ήξερα τώρα ότι θα είναι η δική μου οικογένεια», είπε για τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Παράλληλα, η Μπάγια Αντωνοπούλου εξομολογήθηκε ότι από τον δεύτερο χρόνο της σχέσης τους άρχισαν να συζητούν το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς.

«Στον δεύτερο χρόνο της σχέσης μας είχαμε ξεκινήσει και το συζητούσαμε για τη δημιουργία οικογένειας. Δεν πιάσαμε εύκολα παιδάκι, δεν έκανα κάποια προσπάθεια ιδιαίτερη, απλώς υπήρχε το στρες, είμαι 36, δεν είμαι μικρή… Αγχώθηκα γι’ αυτό έκανα και το τάμα, το ‘κανα πέρσι το καλοκαίρι στην Νάξο, γιατί ξέρεις ανεβοκατεβαίνουμε συνέχεια στην Νάξο, και λέω είχα πάει σε μια εκκλησία και λέω θα το τάξω στην Παναγιά της Τήνου, δεν μπορούσαμε να πάμε Τήνο λόγω σεζόν. Έτσι, έμεινα έγκυος. Στην αρχή δεν το πίστευα, λέω κάτι θα γίνει, ξέρεις αυτός ο φόβος που έχουμε πάντα. Δόξα τω Θεώ έχουν πάει όλα καλά, πάω για τον 6ο μήνα», εξομολογήθηκε η Μπάγια Αντωνοπούλου.

«Παιδικό δωμάτιο δεν έχω κάνει, καρότσι έχω διαλέξει. Είμαι λίγο προληπτική. Οπότε λέω άστο για τελευταία στιγμή», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Από τότε που μπήκα στη διαδικασία να κάνω παιδί και έμεινα έγκυος, άλλαξα πάρα πολύ. Δηλαδή η Μπάγια της έντασης. που έτρεχε δεξιά αριστερά που δεν πρόσεχε τον εαυτό της, που την ενδιέφερε η δουλειά, έχει φύγει. Έχω πατήσει ένα pause εκεί ελπίζω μόνιμο γιατί ήταν χρόνια δύσκολα, πολύ στρες και λοιπά. Προσέχω πάρα πολύ, ότι τρώω τρώω… και καλά τρώω και το junk μου τρώω, αλλά προσέχω ρε παιδί μου να είμαι καλά. Θα οδηγήσω πιο προσεκτικά, θα κοιμηθώ πιο σωστά. Ανησυχία έχω κάθε βράδυ εγώ ανησυχώ για το μωρό, αν σε κλώτσησε δεν κλώτσησε είναι καλά, έχω φόβους. Τα κακά σενάρια ήταν πάντα κομμάτι του εαυτού μου. Απλώς έχω καταλάβει ότι πια για να είναι το παιδί μου καλά πρέπει να είμαι εγώ», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Επίσης, η Μπάγια Αντωνοπούλου υπογράμμισε ότι όταν επιστρέψει στην τηλεόραση, θα κάνει κάνει μόνο πράγματα που της αρέσουν, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν ηθέλε να κάνει το «Survivor Πανόραμα», αλλά είπε «ναι» για να μη χαλάσει τη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ.

«Έχω αποφασίσει ότι όταν επιστρέψω στην τηλεόραση με ενδιαφέρει να κάνω κάτι που θα έχει το περιεχόμενο που μου αρέσει. Όχι να πω “ναι” για το “ναι”. Δηλαδή έχω δουλέψει σε εκπομπές που δεν μου άρεσαν, απλά για να είμαι, δεν θέλω να ξαναγίνει αυτό. Όπως το “Survivor Πανόραμα” ας πούμε. Ήταν κάτι που είπες “ναι” απλά για να μη χαλάσει μια συνεργασία», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος.

Τέλος, η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Είναι στενάχωρο πάρα πολύ που έφυγε ο Γιώργος έτσι. Είχε τα καλά του, είχε τα κακά του, είχε τις εντάσεις του στη δουλειά μόνο, γιατί κατά τ’ άλλα ήταν πολύ σωστός, αλλά εντάξει ναι για μένα αυτός ο κύκλος έκλεισε. Ήταν πολύ λυπηρό», είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη.