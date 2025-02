Μπιάνκα Σενσόρι, η βασίλισσα του see through: Ο γκάνγκστερ πατέρας της και ο δολοφόνος θείος

Αν σκεφτεί κανείς μία γυναίκα σε αυτόν τον πλανήτη που αρνείται συστηματικά να βάλει ρούχο πάνω της και κάνει την μία προκλητική εμφάνιση μετά την άλλη, αυτή είναι αναμφισβήτητα η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, Μπιάνκα Σενσόρι.

Οι Μπιάνκα Σενσόρι και Κάνιε Γουέστ συνηθίζουν να προκαλούν. Όμως, η γυμνή της εμφάνιση στα Grammy ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Την ίδια στιγμή βγαίνουν στο φως περισσότερα στοιχεία για το ένοχο παρελθόν της συζύγου του Κάνιε Γουέστ, σύμφωνα με το οποίο ο πατέρας είχε φυλακιστεί για διακίνηση ηρωίνης και κατοχή όπλου, ενώ ο θείος της είναι διαβόητος δολοφόνος του υποκόσμου.

Η τολμηρή εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι, όπου πέταξε τη μαύρη γούνα της κι έμεινε ολόγυμνη, προκάλεσε την άμεση αντίδραση από τους διοργανωτές των Grammy, οι οποίοι φέρεται να ζήτησαν από το ζευγάρι Γουέστ-Σενσόρι να αποχωρήσει από την εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, μάλιστα, η απομάκρυνσή τους έγινε με τη συνδρομή αστυνομικών. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι όλα ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο και το ζευγάρι μετά το σόου που έδωσε πετυχαίνοντας να μαγνητίσει τα βλέμματα και τα φλας αποχώρησε θριαμβευτικά με δική του απόφαση.

Άνθρωποι από τη βιομηχανία θεάματος υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή, ίσως, ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια του ζευγαριού να κλέψει τη δόξα του Κέντρικ Λαμάρ, που ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς των Grammy, την Κυριακή 02.02.2025 στο Λος Άντζελες, καθώς απέσπασε τέσσερα βραβεία για το τραγούδι του «Not Like Us», το οποίο διακρίθηκε στις κατηγορίες Δίσκος της Χρονιάς, Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία, Καλύτερο Ραπ Τραγούδι και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Ο Κάνιε Γουεστ που έχει κερδίσει συνολικά 24 βραβεία Grammy τα τελευταία 20 χρόνια, έχασε από τον Κέντρικ Λαμάρ για το καλύτερο ραπ τραγούδι κάτι που φούντωσε τις φήμες για το ότι το ζευγάρι ήθελε να κλέψει τη δημοσιότητα από τον τραγουδιστή και για αυτό προτάθηκαν τα γυμνά κάλλη της Μπιάνκα.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο αφού ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουεστ και η Κιμ Καρντάσιαν χώρισαν, τον Μάρτιο του 2022, ο ράπερ ξαναπαντρεύτηκε κι κάπως έτσι μπήκε στη ζωή μας η Μπιάνκα Σενσόρι.

Η 30χρονη σύζυγος Κάνιε Γουέστ, αρχιτέκτονας και μοντέλο της «YEEZY», αποτελεί εδώ και περίπου έναν χρόνο μόνιμο θέμα συζήτησης στο χώρο της σόουμπιζ για την προκλητικότητα των εμφανίσεών της.

Συχνά φτάνει στα στα άκρα, όπως κατά τη παρουσία της στο κόκκινο χαλί των Grammy, όπου ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε δίπλα της ντυμένος και εκείνη εντελώς γυμνή.

Από την στιγμή που παντρεύτηκε τον Γουέστ το 2022, η Μπιάνκα έχει υιοθετήσει ολοένα και πιο τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές και κατά γενική ομολογία πέφτει όλο και πιο χαμηλά. Φίλοι και συγγενείς της, έχουν εκφράσει κατά καιρούς τις ανησυχίες τους για την ψυχική της υγεία.

Λένε, μάλιστα, ότι ο Κανιε Γουέστ είναι αυτός που την πιέζει να φοράει όλα αυτά τα αποκαλυπτικά ρούχα και να κυκλοφορεί ημίγυμνη δημοσίως, ενώ φαίνεται να την χειραγωγεί.

Στις αρχές του 2024, υπήρξαν αναφορές ότι ο πατέρας της, Λίο Σενσόρι, επιθυμούσε να συναντήσει τον Κάνιε για να συζητήσουν από κοντά.

Ο Λίο Σενσόρι, πατέρας της Μπιάνκα, ο οποίος χαρακτηρίζεται σε δημοσιεύματα του ξένου Τύπου ως γκάνγκστερ εξαιτίας του εγκληματικού ιστορικού του, φώναξε τον ράπερ Κάνιε Γουέστ στην Αυστραλία για μια κατ’ ιδίαν συζήτηση.

Έξαλλος με τα γυμνά της κόρης του ήθελε να πει δυο κουβέντες με τον γαμπρό του. Είχε προηγηθεί ένα ταξίδι της μητέρας της Μπιάνκα, Αλεξάντρα, στις ΗΠΑ για να επισκεφθεί την κόρη της και να τη συνετίσει καθώς ανησυχούσε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κι έτσι ανέλαβε δράση ο πατέρας της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το 1982 ο πατέρας της Σενσόρι καταδικάστηκε για κατοχή ηρωίνης σε πέντε χρόνια φυλάκιση, με ελάχιστη έκτιση τα τρία. Επιπλέον, φέρεται να έχει καταδίκες για κατοχή όπλου και πυρομαχικών.

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο μέλος της οικογένειάς του με εγκληματικό ιστορικό. Ο αδελφός του, Έρις Σενσόρι, ήταν ένας διαβόητος δολοφόνος, που αποκαλείτο «ο Αλ Καπόνε της Μελβούρνης», σύμφωνα με τη MailOnline. Αρχικά είχε καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο, αλλά η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Όπως αναφέρει όμως το ρεπορτάζ και ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίο, Εντμόντο, έχει καταδικαστεί στη Βικτόρια για επίθεση κατά αστυνομικών, βιαιοπραγίες, κλοπή και απειλές.

Η Mirror έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους της Μπιάνκα για κάποιο σχόλιο, αλλά κανείς δεν έχει αποκριθεί.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά της φέρεται να είναι αναστατωμένη με τις πρόσφατες ενδυματολογικές της επιλογές, με τον πατέρα της, να κατηγορεί στο παρελθόν τον Γουέστ ότι την έχει μετατρέψει σε «μια φτηνή και εμπορεύσιμη φιγούρα».

Στα τέλη του περασμένου έτους, υπήρξαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, όμως, λίγο αργότερα, τα σενάρια διαψεύστηκαν, αφού οι δυο τους εμφανίστηκαν σε ρομαντικά ενσταντανέ στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Οι φήμες κυκλοφόρησαν για μόλις μία ημέρα, πριν το ζευγάρι απαθανατιστεί ξανά δημόσια, αλλά οι γονείς της Μπιάνκα ένιωσαν «εξαπατημένοι» από τις εξελίξεις, καθώς πίστευαν ότι εκείνη ετοιμαζόταν να χωρίσει.

«Οι γονείς της έχουν σοκαριστεί από όσα βλέπουν – νιώθουν εξαπατημένοι, γιατί η Μπιάνκα τους είχε πει ότι ετοιμαζόταν να φύγει», ανέφερε πηγή στη MailOnline τον Νοέμβριο. «Δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και πιστεύουν ότι εκείνη ελέγχεται». Άλλη πηγή ανέφερε ότι η οικογένεια νιώθει «πολύ μπερδεμένη» με την κατάσταση.

Η Μπιάνκα Σενσόρι φαίνεται να έχει χάσει κάθε μορφή αυτονομίας από τότε που στη ζωή της μπήκε ο γνωστός ράπερ. Φίλοι της εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους, καθώς ο Γουέστ φέρεται να έχει απαγορεύσει στη σύζυγό του να χρησιμοποιεί τα social media, υποστηρίζοντας πως το κάνει «για το καλό της».

Ye and Bianca last night at Justin LaBoy’s #GRAMMYs after-party pic.twitter.com/KNK4QRYM2Y