Μπραντ Πιτ: Στη Χαλκίδα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» – Η αυτοψία του χολιγουντιανού αστέρα

Ο Μπραντ Πιτ έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (05-03-2026) στη Χαλκίδα με θαλαμηγό και έκανε αυτοψία στα σημεία που θα γυριστούν σκηνές της ταινίας «The Riders», στην οποία ο ίδιος πρωταγωνιστεί. Ο χολιγουντιανός αστέρας παραμένει στην Ελλάδα και έχει κερδίσει τους πάντες με τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση στη δουλειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα, θα διαρκέσουν από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Οι κάμερες της παραγωγής έχουν ήδη πάρει θέσεις στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και όλα δείχνουν έτοιμα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα. Στη συνέχεια ο διάσημος ηθοποιός θα πάει στη Νέα Μάκρη, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, για τις τελευταίες σκηνές του φιλμ, επί ελληνικού εδάφους.

Όπως αποκαλύπτει το evima.gr η θαλαμηγός «Persefoni» που μετέφερε τον Μπραντ Πιτ, έπιασε λιμάνι μπροστά στο σταθμό των τρένων στη Χαλκίδα λίγο μετά τις 05.00 τα ξημερώματα. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι αργά το απόγευμα και θα πραγματοποιηθούν εντός του κτιρίου του σταθμού των τρένων.

Εργαζόμενοι της Hellenic Train βρίσκονται στον χώρο και ενημερώνουν τον κόσμο ότι η έκδοση εισιτηρίων στον σταθμό της Χαλκίδας δεν είναι εφικτή σήμερα και πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των συρμών.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, ο οποίος έχει υπογράψει και το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και το «Κονκλάβιο», που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

To «The Riders» είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον που κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker.

The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully — έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.