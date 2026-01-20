Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Είχε φτάσει στα όρια του» – Οι λόγοι πίσω από το ξέσπασμα κατά της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Για τα καλά έχει ραγίσει το γυαλί στις σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια.

Σύμφωνα με το Page Six ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια, αλλά «υπήρξε μια τεράστια κατάρρευση της εμπιστοσύνης». Αυτό αποτέλεσε και το σημείο της ρήξης με τους γονείς την περασμένη εβδομάδα για να ακολουθήσει η ανάρτησή του στο Instagram που έβαλε ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες για συμφιλίωση.

«Ο Μπρούκλιν με τη σύζυγό του έχουν προσπαθήσει τα πάντα για να αποκαταστήσουν τη σχέση ιδιωτικά με τον Ντέβιντ και τη Βικτόρια. Προσπάθησαν να το συζητήσουν, να κάνουν συναντήσεις μαζί τους, αλλά τελικά απλώς δεν τους εμπιστεύονταν πια», ανέφερε η ίδια πηγή στο Page Six.

Ο Μπρούκλιν και η Νικόλα φέρονται επίσης να είχαν φτάσει σε σημείο αγανάκτησης διαβάζοντας πράγματα που «δεν ήταν αληθινά».

«Είχαν φτάσει στα όριά τους», εξηγεί η πηγή, σημειώνοντας ότι καθώς η ένταση κλιμακώθηκε τους τελευταίους μήνες, «αυτό τελικά έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια σύγκρουση εξουσίας ανάμεσα σε δύο ισχυρές οικογένειες».

«Το ζευγάρι απλώς δεν θέλει να ασχοληθεί άλλο», προσθέτει η πηγή. «Έχουν κουραστεί και θέλουν απλώς να προχωρήσουν στη ζωή τους. Η περασμένη εβδομάδα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, απλώς δεν άντεχαν άλλο».

Η φωτιά άναψε για τα καλά χθες με ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος επιτέθηκε στους γονείς του. Τους κατηγορεί ότι προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με την σύζυγό του, τόσο πριν όσο και μετά το γάμο του.

«Η σύζυγός μου αντιμετωπίζεται συνεχώς με ασέβεια από την οικογένειά μου, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθήσαμε να ενωθούμε», έγραψε στο Instagram