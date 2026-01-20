Lifestyle

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Είχε φτάσει στα όρια του» – Οι λόγοι πίσω από το ξέσπασμα κατά της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν και η Νικόλα φέρονται να είχαν φτάσει σε σημείο αγανάκτησης διαβάζοντας πράγματα που «δεν ήταν αληθινά»
Ντέιβιντ, Βικτόρια και Μπρούκλιν Μπέκαμ
Ντέιβιντ, Βικτόρια και Μπρούκλιν Μπέκαμ / Photo by Grant Pollard / Invision / AP

Για τα καλά έχει ραγίσει το γυαλί στις σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια.

Σύμφωνα με το Page Six ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια, αλλά «υπήρξε μια τεράστια κατάρρευση της εμπιστοσύνης». Αυτό αποτέλεσε και το σημείο της ρήξης με τους γονείς την περασμένη εβδομάδα για να ακολουθήσει η ανάρτησή του στο Instagram που έβαλε ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες για συμφιλίωση.

«Ο Μπρούκλιν με τη σύζυγό του έχουν προσπαθήσει τα πάντα για να αποκαταστήσουν τη σχέση ιδιωτικά με τον Ντέβιντ και τη Βικτόρια. Προσπάθησαν να το συζητήσουν, να κάνουν συναντήσεις μαζί τους, αλλά τελικά απλώς δεν τους εμπιστεύονταν πια», ανέφερε η ίδια πηγή στο Page Six.

Ο Μπρούκλιν και η Νικόλα φέρονται επίσης να είχαν φτάσει σε σημείο αγανάκτησης διαβάζοντας πράγματα που «δεν ήταν αληθινά».

«Είχαν φτάσει στα όριά τους», εξηγεί η πηγή, σημειώνοντας ότι καθώς η ένταση κλιμακώθηκε τους τελευταίους μήνες, «αυτό τελικά έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια σύγκρουση εξουσίας ανάμεσα σε δύο ισχυρές οικογένειες».

«Το ζευγάρι απλώς δεν θέλει να ασχοληθεί άλλο», προσθέτει η πηγή. «Έχουν κουραστεί και θέλουν απλώς να προχωρήσουν στη ζωή τους. Η περασμένη εβδομάδα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, απλώς δεν άντεχαν άλλο».

Η φωτιά άναψε για τα καλά χθες με ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος επιτέθηκε στους γονείς του. Τους κατηγορεί ότι προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με την σύζυγό του, τόσο πριν όσο και μετά το γάμο του.

«Η σύζυγός μου αντιμετωπίζεται συνεχώς με ασέβεια από την οικογένειά μου, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθήσαμε να ενωθούμε», έγραψε στο Instagram

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
126
109
99
95
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Εκδικάζεται η προσφυγή του πρίγκιπα Χάρι και του Έλτον Τζον κατά της εταιρείας που εκδίδει την Daily Mail
Ο εκδότης υποστηρίζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από πρώην ιδιωτικούς ερευνητές, μερικοί από τους οποίους έχουν καταδικαστεί για αδικήματα και έχουν εξαγοραστεί για να καταθέσουν, είναι αναξιόπιστα
Πρίγκιπας Χάρι
Newsit logo
Newsit logo