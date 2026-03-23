Μυριέλλα Κουρεντή: Αυτό είναι το τραγούδι που είχε γράψει για τον Χριστό – Η ηθοποιός έχει στραφεί στα Θεία

Η Μυριέλλα Κουρεντή ασχολείται με τον χώρο της υποκριτικής τέχνης και το τραγούδι εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από συμμετοχές της σε σειράς, όπως τα «Κλεμμένα όνειρα» του MEGA, αλλά και το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, «Survivor».

Εδώ και δύο χρόνια περίπου η Μυριέλλα Κουρεντή έχει στραφεί στον Θεό και έχει αρχίσει να μοιράζεται στο TikTok υλικό από επισκέψεις της σε μονές και εκκλησίες, ενώ έχει γράψει κι ένα τραγούδι για τον Χριστό.

«Συνήθιζα να ζω για το χειροκρότημα των ανθρώπων, παγιδευμένη στον κύκλο της “προσαρμογής” και της αναζήτησης επιβεβαίωσης από έναν κόσμο που δεν είχε ποτέ αρκετά να δώσει. Αλλά τότε ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε. Έσπασε τις αλυσίδες της ευχαρίστησης των ανθρώπων και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με την τέλεια Ειρήνη Του. Τελικά σταμάτησα να ψάχνω την αξία μου στις συμπάθειες και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πλέον σκλάβα αυτού του κόσμου – είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και ανανεωμένη», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok η Μυριέλλα Κουρεντή.

«Ο ιερός μητροπολιτικός ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο υποδέχτηκε τα τίμια λειψανα των Αγίων 10 της Κρήτης και της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε και να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου», ανέφερε σε παλαιότερη ανάρτησή της.

Μάλιστα, έχει δημοσιεύσει κι ένα άλλο βίντεο, στο οποίο ακούγεται ένα απόσπασμα από το τραγούδι που έχει γράψει για τον Χριστό, με τίτλο «Ξανά».

Εκεί η μοναδική Αλήθεια και η αναγέννηση που φέρνει ο θάνατος του παλιού μας μέσω Του… Καλή Ανάσταση να έχουμε όλους…», είχε γράψει στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο με το τραγούδι της για τον Χριστό.