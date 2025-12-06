Ναταλία Γερμανού για Κωνσταντίνο Αργυρό: Φωνητικά την περίοδο που ξεκίνησε δεν ήταν καλός, το λέω με πολύ σεβασμό

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός δούλεψε σκληρά, κυνήγησε τα όνειρά του, εξελίχθηκε και κατάφερε να γίνει ο τραγουδιστής που είναι σήμερα. Αφορμή για την τοποθέτηση της παρουσιάστριας, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (06-12-2025), η συνέντευξη του καλλιτέχνη στον Νίκο Χατζηνικολάου προ ημερών.

Σε εκείνη τη συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μιλήσει για το δύσκολο ξεκίνημά του και την εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες, έδειχναν να μην πιστεύουν στις δυνατότητές του. Η Ναταλία Γερμανού είχε ζήσει εκείνα τα γεγονότα από κοντά.

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε με ειλικρίνεια για τις φωνητικές ικανότητες του Κωνσταντίνου Αργυρού όταν βγήκε από το Fame Story και το πόσο έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δικαιώθηκε» είπε αρχικά.

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωνητικά την περίοδο που ξεκίνησε, δεν ήταν καλός. Το λέω με πολύ σεβασμό ως προς το πρόσωπό του. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι παράδειγμα, δούλεψε, έκανε τα μαθήματα φωνητικής του. Δεν έχει σχέση φωνητικά ο Κωνσταντίνος που βγήκε από το Fame Story με τον Κωνσταντίνο που πηγαίνει τώρα στο Λονδίνο. Καμία σχέση», είπε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha ανέφερε πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός μπήκε στο Fame Story το 2004 και ποτέ μέχρι σήμερα δεν σταμάτησε να προσπαθεί για να γίνει καλύτερος.