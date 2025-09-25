Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της – «Το μεγαλύτερο χαστούκι είναι αυτό της αχαριστίας»

Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, δεν έχει καμία επαφή με τη μητέρα της. Ένα 24ωρο μετά το πρώτο της ξέσπασμα για την απόφαση της κόρης της, η κυρία Λιονάκη επανήλθε με νέες δηλώσεις, μέσα στις οποίες συμπυκνώνεται ο θυμός και η στεναχώρια, για την απόφαση του παιδιού της.

Όπως λέει η μητέρα της, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ναταλία Λιονάκη είχε τα πάντα όσο ζούσε κοντά της. Η ίδια, όταν είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται συζητήσεις για τις προθέσεις της, διέψευδε στους δικούς της ανθρώπους ότι σκοπεύει να γίνει μοναχή. Πήρε μια αιφνιδιαστική απόφαση και την ανακοίνωσε τηλεφωνικά στη μητέρα της, την παραμονή Χριστουγέννων του 2015

«Δεν φεύγει ο θυμός. Θα πεθάνω με αυτόν και όχι απλά τον νιώθω, τον εκφράζω κιόλας. Το μεγαλύτερο χαστούκι είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Και όταν έχεις δώσει τα πάντα και έχεις μείνει σε έναν γάμο γι αυτό το παιδί για να μη στεναχωρηθεί και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου πει μια κουβέντα…», είπε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.

«Μου έλεγε “μην ακούς βλακείες, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω μοναχή”. Μου έλεγε ψέματα. Λένε ότι όταν τα παιδιά επιλέγουν αυτό είναι πλέον παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν λένε ψέματα», τόνισε και ξέσπασε στη συνέχεια:

«Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου. Τον παιδί μου δεν ήταν έτσι, όταν ξεκίνησε εκεί, τότε άλλαξε. Όταν το παιδί σου πεθαίνει έχεις έναν τάφο και κλαις. Όταν το παιδί σου είναι εκεί. Ποιο; Πού; Τι;».

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη πιστεύει πως δεν έχει πλέον παιδί. Μέσα της υπάρχει ένας άσβεστος πόνος από την τροπή που πήρε η ζωή της κόρης της.

«Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» είχε πει ένα 24ωρο νωρίτερα η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.