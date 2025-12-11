Νατάσα Μποφίλιου για τη συναυλία με τον Γιάννη Χαρούλη: «Ας αφήσουμε τα τραγούδια να μιλήσουν»

Η Νατάσα Μποφίλιου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή « Breakfast at Star» λίγες ημέρες μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με την απόφασή της μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη να αφιερώσουν την παγκόσμια περιοδεία τους στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι. Οι αντιδράσεις ανάγκασαν τους δύο καλλιτέχνες να αλλάξουν πλάνα. Η περιοδεία τους ονομάζεται πλέον «The Music of Greece, World Tour 2026».

Αντιρρήσεις εξέφρασε δημοσίως τόσο ο γιος του Μάνου Χατζηδάκι όσο και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, που είπε ότι υπάρχει συμφέρον πίσω από αυτήν.

Η Νατάσα Μποφίλιου μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής η οποία την συνάντησε στην παρουσίαση του νέου της δίσκου, απάντησε σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί ως εξής: «Έχω να σχολιάσω ότι όλα είναι μπροστά και τα καλύτερα θα έρθουν. Ας αφήσουμε τα τραγούδια να μιλήσουν. Είναι η απόδειξη των προθέσεων και όλου αυτού που σε οδηγεί για να ανέβεις πάνω στη σκηνή, τουλάχιστον για μας τους καλλιτέχνες, και να μοιραστείς τα τραγούδια.

Πάντα έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Και νιώθω ότι ο τρόπος που έχει ζήσει και η στάση ενός ανθρώπου μέσα στα χρόνια αποδεικνύεται και υπάρχει καταγεγραμμένος, αλλά και αποδεικνύεται με αυτά που έρχονται».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και κληρονόμος του συνθέτη, έκανε μια ανακοίνωση στην οποία φαίνεται να αντιδρά έντονα στην παγκόσμια περιοδεία αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη και τίτλο «Hellenic Music Ensemble» καταγγέλλοντας μονομερή ενέργεια.

Οι πρώτες στάσεις της περιοδείας

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία – RAI Theater

Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – Theatre Royal Drury Lane

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο – Bozar, Henry Le Boeuf Hall

Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία – Meistersingerhalle, Large Hall

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία – Liederhalle

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία – Halle F, Wiener Stadthalle

Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο – Koningin Elisabethzaal