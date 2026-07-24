Νατάσα Παζαΐτη και Αλέξανδρος Καραμανλής βόλτα στο κέντρο της Αθήνας – Τα χαμόγελα στο φακό

Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή έκανε η Νατάσα Παζαΐτη με τους δυο να απολαμβάνουν την έξοδό τους.

Η χειρουργός Νατάσα Παζαΐτη και ο γιος της Αλέξανδρος «συνελήφθησαν» από τον φωτογραφικό φακό στην οδό Βουκουρεστίου και να ανηφορίζουν προς το Κολωνάκι. Οι δύο τους έδειχναν να είναι σε ευχάριστη διάθεση, να συνομιλούν, χαμογελώντας προς τον φακό της κάμερας κατά την διάρκεια του περιπάτου τους.

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Ο Αλέξανδρος Καραμανλής και η μητέρα του, Νατάσα Παζαΐτη, ευδιάθετοι και ανέμελοι και απόλαυσαν την βόλτα τους. Ο μεν Αλέξανδρος Καραμανλής φορώντας ένα σκούρο μπλε πουκάμισο, ένα τζιν παντελόνι και μαύρα μποτίνια παπούτσια, η δε Νατάσα Παζαΐτη φορώντας μακριά παντελόνα με μία λευκή μπλούζα και λευκά παπούτσια.

Η Νατάσα Παζαΐτη και ο γιος της έδειχναν κατά την διάρκεια της πρωινής τους βόλτας να απολαμβάνουν τον χρόνο τους, με τον Αλέξανδρο Καραμανλή να κρατάει χαμηλό προφίλ παρότι ο ίδιος είναι γιος ενός πρώην πρωθυπουργού.

Σε συνέντευξη της στην εκπομπή Happy Day η γνωστή χειρούργος είχε αναφέρει: «Τώρα που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θυμούνται όλες τις θυσίες που έχω κάνει σε σχέση με τη δουλειά μου και το θαυμάζουν. Είμαι καλό παράδειγμα γι’ αυτούς και μου το έχουν συγχωρήσει».

Να σημειωθεί ότι η Νατάσα Παζαΐτη και ο Κώστας Καραμανλής έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: Την Αλίκη Καραμανλή και τον Αλέξανδρο Καραμανλή, τα οποία γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2003 και σπουδάζουν η μεν Αλίκη στη σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου, ο δε Αλέξανδρος στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη.