Νεφέλη Ορφανού: Οι άντρες είναι πλέον «πέφτουλες», μια φορά δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση

Η Νεφέλη Ορφανού συνάντησε τον Αρτ και παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1. Η ηθοποιός μίλησε για τη σειρά «Το Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη και επεκτάθηκε σε κοινωνικά θέματα, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι στο παρελθόν δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση. Όπως είπε αντέδρασε τότε με ένα χαστούκι, στον άντρα που έγινε κάτι παραπάνω από ενοχλητικός.

«Δεν ξέρω αν είμαι κοκέτα, αλλά κάνω 3-4 μπάνια τη μέρα. Δεν λέω ποτέ την ηλικία μου», είπε αρχικά η Νεφέλη Ορφανού.

Η Νεφέλη Ορφανού ανέφερε στη συνέχεια: «Ήταν άλλο το φλερτ τότε και άλλο είναι τώρα. Πλέον στην πέφτει ο άλλος, είναι πέφτουλες! Μια φορά που δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση, του έριξα μία ανάποδη».

«Το Ρετιρέ ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη. Δεν με πείραξε ποτέ ο χαρακτηρισμός “ξινή”, έξω με λάτρευε ο κόσμος» θυμήθηκε η ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει στη σειρά του Mega.

«Εμένα ο Πέτρος Φιλιππίδης μου έχει φερθεί καταπληκτικά όλες τις φορές που έχουμε συνεργαστεί. Δεν είναι ο μόνος στη δουλειά μας που έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, όλοι έχουμε» είχε πει η Νεφέλη Ορφανού το 2025, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.