Νικόλας Νιάρχος και Μαλού Ντάλα Πίκολα στη Ρώμη: Το τρυφερό φιλί μπροστά σε συγγενείς και φίλους τους

Ο Νικόλας Νιάρχος και η εκλεκτή της καρδιάς του Μαλού Ντάλα Πίκολα, παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον περασμένο Ιούνιο στην Σπετσοπούλα και πλέον απολαμβάνουν την κοινή ζωή του. Το ερωτευμένο ζευγάρι φροντίζει να κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την ιδιωτική του ζωή. Πολλές φορές όμως διαρρέουν ορισμένα στιγμιότυπα, όπως έγινε προ ημερών, όταν βρέθηκαν στη Ρώμη με στενούς συγγενείς και φίλους.

Ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα είχαν οργανώσει το ταξίδι στη Ρώμη και μάλιστα είχαν στείλει προσκλήσεις στα άτομα που ήθελαν κοντά τους. Ήταν ένα ταξίδι μέσα από το οποίο οι ίδιοι ήθελαν να γιορτάσουν την αγάπη τους και να ευχαριστήσουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Ο Νικόλας Νιάρχος γεννήθηκε το 1989. Φυσικά δεν του έλειψε ποτέ τίποτα, ενώ πάντα βρισκόταν στο πλευρό του η μητέρα του Δάφνη Γκίνες και ο πατέρας του Σπύρος Νιάρχος. Όταν ήταν δέκα ετών οι γονείς του χώρισαν.

Στην εφηβεία λάτρεψε τη δημοσιογραφία, ενώ σπούδασε στo Yale και στο Columbia. Ασχολήθηκε με την ερευνητική δημοσιογραφία, μιλάει πέντε γλώσσες, ενώ έχει συνεργαστεί με τον «Guardian», τον «Independent» και τον «Observer». Η σύζυγός του, είναι Ιταλίδα καλλιτέχνιδα και εικαστικός.

Ο 36χρονος δημοσιογράφος και η σύζυγος του επέλεξαν να κάνουν έναν «κλειστό» θρησκευτικό γάμο, όπως άλλωστε είχε συμβεί και με τον πολιτικό γάμο τους στην Ελβετία. Οι φωτογραφίες που είχαν διαρρεύσει ήταν μετρημένες και στις δύο περιπτώσεις.

Ο Νικόλας Νιάρχος αποφάσισε να εγκαταλείψει την εργένικη ζωή και πλέον κάνει κοινά όνειρα με τη γυναίκα που ερωτεύτηκε. Οι κοινές φωτογραφίες, όπως η παρακάτω στη Ρώμη, μαρτυρούν την αγάπη που τους έχει δέσει.

Οικείοι του ζευγαριού που ταξίδεψαν στην Ιταλία έσπευσαν να μοιραστούν μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που γρήγορα άρχισαν να κάνουν τον γύρο των social media.