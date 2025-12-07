Νίκος Καρβέλας: Γιόρτασε και τραγούδησε στην Άννα Βίσση συνοδευόμενος από την Έλενα Φερεντίνου

Ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (06-12-2025) στο «Hotel Ermou» όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, συνοδευόμενος από την Έλενα Φερεντίνου. Ο καλλιτέχνης είχε τη γιορτή του και έδειχνε να το απολαμβάνει.

Νίκος Καρβέλας και Έλενα Φερεντίνου κάθισαν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και η παρουσία τους κέντρισε τα βλέμματα. Η Άννα Βίσση επί σκηνής έδινε τον καλύτερο εαυτό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η στιγμή που ο Νίκος Καρβέλας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε με την Άννα Βίσση θύμισε κάτι από τις παλιές καλές εποχές. Το κοινό στο «Hotel Ermou» σηκώθηκε στο πόδι όταν οι δυο τους ερμήνευσαν την «Αντίστροφη μέτρηση», ένα από τα ντουέτα που έχουν μείνει χαραγμένα στις μνήμες των θαυμαστών τους.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει βάλει την υπογραφή του στην καριέρα της Άννας Βίσση, κάτι που έχει αναγνωρίσει και η ίδια μπροστά στις κάμερες. Εκείνος της γράφει τραγούδια εδώ και δεκαετίες και εκείνη τα αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο. Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις, κάτι που φάνηκε και το βράδυ του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας είχε μιλήσει για το χωρισμό του από την Άννα Βίσση στην εκπομπή Rainbow Mermaids. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσα στο σπίτι της τραγουδίστριας, με τον γνωστό συνθέτη να ξεκαθαρίζει: «Δεν είναι μόνο το σπίτι της Άννας Βίσση. Είναι από κοινού. Είναι το σπίτι μας. Απλά δεν μένω εγώ πια εδώ, μένει η Άννα. Το χτίσαμε μαζί από το μηδέν».