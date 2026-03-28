Νίκος Κοκλώνης για Μαρινέλλα: «Δεν σε αποχαιρετάμε, αφήνουμε απλώς να γίνει η φωνή σου ουρανός», είπε στην έναρξη του J2US

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση ξεκίνησε το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη το βράδυ του Σαββάτου 28.03.2026, διαφοροποιώντας την έναρξή του, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα έγινε γνωστή η μεγάλη απώλεια της Μαρινέλλας.

Όπως παρακολούθησαν οι τηλεθεατές, αμέσως μετά τους τίτλους αρχής ακούστηκε στο πλατό το τραγούδι «Καμιά φορά», που είχε ερμηνεύσει το 1983 η σπουδαία καλλιτέχνιδα που έφυγε από τη ζωή σήμερα, Σάββατο 28.03.2026, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τη λάτρεψε, κάτι που δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον Νίκο Κοκλώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής ανέβηκε στη σκηνή και θέλησε να απευθύνει λόγια καρδιάς για την εμβληματική ερμηνεύτρια, η οποία έφυγε σε ηλικία 88 ετών.

«Είπες να αλλάξεις ουρανό, μα εσύ δεν θα χαθείς ποτέ… ποτέ από τη ζωή μας. Σταλιά σταλιά θα σε κρατάμε μέσα μας σε κάθε λέξη, σε κάθε σιωπή, σε κάθε τραγούδι. Κι αν είναι έτσι η ζωή, εμείς θα σε θυμόμαστε όπως σου άξιζε».

«Μεγάλη, πρωτοπόρα, δυνατή και αληθινή. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου άλλωστε, θα μείνουμε πίσω να σε ακούμε, να πίνουμε τα φιλιά σου σταλιά σταλιά και να λέμε σ’ αγαπώ μέσα από τη φωνή σου».

«Δεν σε αποχαιρετάμε, αφήνουμε απλώς να γίνει η φωνή σου ουρανός που θα μας αγκαλιάζει. Γιατί δεν έφυγες ποτέ, έγινες ιστορία Μαρινέλλα», πρόσθεσε ο Νίκος Κοκλώνης, ολοκληρώνοντας ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον αέρα του J2US.

Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε και ο Σταμάτης Φασουλής που μίλησε για την σπουδαία ερμηνεύτρια.