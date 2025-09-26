Νίκος Μουρατίδης για την οικογένεια Μαζωνάκη: «Δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες ότι ανησυχούν»

Νίκος Μουρατίδης και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχία, πριν οι δρόμοι τους χωρίσουν και ο καλλιτέχνης αναθέσει καθήκοντα μάνατζερ στην αδερφή του, Βάσω. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας μίλησε για τον καλλιτέχνη που γνώρισε όταν ήταν 20 χρονών και φρόντισε να αναδείξει.

«Τον Μαζωνάκη τον ανακάλυψα το ’92, 20 χρονών παιδάκι ήταν και τον έκανα super star από το μηδέν. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με στεναχωρεί πάρα πολύ, ο Γιώργος θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία καριέρα και θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του. Δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες, ότι ανησυχούν. Θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια», δηλώνει ο Νίκος Μουρατίδης στην κάμερα του «Happy Day.

«Τα αδέλφια είχαν πάρα πολύ καλή σχέση, ήταν πολύ δεμένος με τη μάνα του. Ήταν μια οικογένεια με έναν ήσυχο πατέρα, μια μητέρα πολύ εξωστρεφή που ανέβαινε στα τραπέζια και χόρευε τσιφτετέλια. Η μικρή αδελφή, η Μαρία, ήταν γκοθ και punk, και η Βάσω πολύ ψυχρή… μετά βίας ούτε που να με φτύσει», περιγράφει στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνει πάνω στη σκηνή, πώς ντύνεται, πώς παραπατάει, ούτε η όψη του μου αρέσει. Αν ήθελε η οικογένειά του να τον προστατεύσει, θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα».

«Μία λύση υπάρχει: να κάνει μια αποχή και να κάνει restart», υπογραμμίζει στη συνέχεια της κουβέντας ο Νίκος Μουρατίδης.

«Διαβάζω διάφορα τελευταία και παίρνω… ανάποδες. Με ενόχλησε ο Αντώνης Ρέμος που βγαίνει και μιλάει συνέχεια για την υγεία της Μαρινέλλας και του Μαζωνάκη. Ποιος τον ρώτησε; Οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν και τον ρωτάνε; Το έχουν κάνει το θέμα τσίρκο και είναι πολύ σοβαρό θέμα, εύχομαι να μη συμβεί σε κανέναν», καταλήγει με αιχμηρότητα ο Νίκος Μουρατίδης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε δύο video από το σπίτι του, ερμηνεύοντας ένα γνωστό τραγούδι των Τάκη Χατζή και Μαρινέλλας, δείχνοντας πως θέλει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που συνάντησε.