Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά Μαρινέλλα στην πισίνα του σπιτιού του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε δύο video από το σπίτι του, ερμηνεύοντας ένα γνωστό τραγούδι των Τάκη Χατζή και Μαρινέλλας, δείχνοντας πως θέλει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που συνάντησε.

«Έχω μια χειροβομβίδα στο στήθος μου, που τη λένε καρδιά. Μα αν αποφασίσω μια μέρα να την πετάξω στον ουρανό θα ματώσουνε τα άστρα, θα ματώσουνε τα άστρα» λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε δικαστική του διαμάχη με μέλη της οικογένειάς, ενώ πρόσφατα πέθανε και ο αγαπημένος του σκύλος.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος φροντίζει να βλέπει την ζωή με αισιόδοξο βλέμμα, με το τραγούδι να είναι μια από τις αγαπημένες του ασχολίες.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιστρέψει στις επαγγελαμτικές του δραστηριότητες, καθώς πλέον βρίσκεται στο πλατό του «The Voice» όπου είναι ένας από τους τέσσερις Coach.