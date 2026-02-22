Νίκος Ορφανός για Πέτρο Φιλιππίδη: Με βάση ποιο σύστημα δικαίου, ξαφνικά, αυτός ο λιθοβολισμός;

«Αυτός που αποφυλακίζεται ή εκτίει την ποινή του, δεν πρέπει να έχει καμία δεύτερη ευκαιρία;», λέει ο Νίκος Ορφανός για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Για τη φημολογούμενη καλλιτεχνική επάνοδο του συναδέλφου του, Πέτρου Φιλιπππίδη αλλά και για πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο metoo μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ορφανός στη συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή (22.02.2026) στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα”.

«Κάθε άνθρωπος και κάθε επαγγελματίας, εφόσον δεν έχει εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, ας κάνει όποιο επάγγελμα επιθυμεί. Αναρωτιέμαι για το εξής. Κάποιοι άνθρωποι έκαναν κάποια άσχημα πράγματα και κάποιοι δεν κατηγορήθηκαν καν σε ποινικό επίπεδο» επισήμανε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Γιατί να συνεχίζεται μια κατακραυγή; Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν και αυτοί μια δουλειά; Έστω κάτι, κάπως πρέπει να ζήσουν. Δηλαδή αυτή την άτυπη θανατική ποινή, που καμιά φορά βλέπω να φουντώνει, δεν την καταλαβαίνω.

Με βάση ποιο σύστημα δικαίου, ξαφνικά, αυτός ο λιθοβολισμός;», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Δηλώσαμε την αντίθεσή μας, αλλά συνέχεια θα γίνεται αυτό; Τι να κάνουν; Να εξαφανιστούν; Ακόμα και η ελληνική δικαιοσύνη θα σε βάλει στη φυλακή αν έχεις κάνει κάτι βαρύ και κάποια στιγμή θα σε αφήσει. Αυτός που αποφυλακίζεται ή εκτίει την ποινή του, δεν πρέπει να έχει καμία δεύτερη ευκαιρία;» συμπλήρωσε, ο Νίκος Ορφανός.