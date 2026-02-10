Νίκος Ορφανός: «Μετά την περιπέτεια που πέρασα, ο ποιοτικός χρόνος μετράει»

Ο Νίκος Ορφανός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε και αποκάλυψε το πώς αυτή άλλαξε την κοσμοθεωρία του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (10.02.2026). Μεταξύ άλλων ο Νίκος Ορφανός αναφέρθηκε στην απόφασή του να κάνει μια συνειδητή παύση από τη δουλειά του.

«Εγώ είμαι σε μια πάρα πολύ ήρεμη περίοδο, διότι φέτος κάνω καλλιτεχνική αγρανάπαυση. Μετά από 36 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς εργασίας, φέτος αποφάσισα να μην κάνω τίποτα», δήλωσε αρχικά.

«Πέρυσι που δούλεψα εντατικά, δεν προλάβαινα να δω έναν άνθρωπο, να δω έναν φίλο, να πιω έναν καφέ», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Νίκος Ορφανός.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι πλέον για εκείνον μετράει να περνάει ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Μετά την περιπέτεια που πέρασα, παιδιά, ο ποιοτικός χρόνος μετράει. Να βλέπουμε τους ανθρώπους μας, τους αγαπημένους μας, να τους αφιερώνουμε χρόνο, γιατί αυτά μένουν και όχι η δουλειά», είπε ο Νίκος Ορφανός.

Σημειώνεται ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης αντιμετώπισε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας το 2025, καθώς διαγνώστηκε με έναν όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος είχε αρχίσει να επηρεάζει την όρασή του. Όπως είχε αποκαλύψει έμαθε για το πρόβλημα μόλις 20 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, γεγονός που του έδωσε τη δύναμη να παλέψει.

Μάλιστα, ο Νίκος Ορφανός χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ανόβερο της Γερμανίας τον Μάιο του 2025.