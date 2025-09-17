Νίκος Ορφανός: «Το προλάβαμε οριακά ακριβώς πριν εκδηλώσει συμπτώματα», είπε για τον όγκο στον εγκέφαλο

Η περιπέτεια υγείας του ηθοποιού, Νίκου Ορφανού, έχει συγκινήσει, καθώς χειρουργήθηκε για να αντιμετωπίσει όγκο στον εγκέφαλο.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην βουλευτής στις αρχές του Μαΐου αποκάλυψε ότι πριν από έναν χρόνο είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο και πρόσφατα αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του.

Ο Νίκος Ορφανός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Power Talk και μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο ηθοποιός περιέγραψε πως «ήταν ένας όγκος, δυόμισι εκατοστά, μέσα στην υπόφυση η οποία είναι ένας μυς που ελέγχει όλες τις ορμόνες του οργανισμού, πίσω από τα οπτικά νεύρα. Υπήρχε κίνδυνος, καθώς αυτό μεγάλωνε, από την ώρα που το ανακαλύψαμε ως τυχαίο εύρημα είχε διπλασιαστεί μέσα σε έξι μήνες. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και να αρχίσει να διαταράσσει τις ορμόνες».

«Το προλάβαμε οριακά ακριβώς πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αφαιρέθηκε όλος ο όγκος σε μια επέμβαση, που είναι τύχη. Η νευροεπιστήμη είναι ένας συγκλονιστικός κλάδος της ιατρικής, μέχρι να καταλήξω να κάνω την επέμβαση πρέπει να μίλησα με πάνω από δέκα νευροχειρουργούς. Όλοι μου έλεγαν την ίδια φράση: “Θα ξέρουμε σίγουρα μόλις μπούμε”. Αφού μπει ο νευροχειρουργός σε κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για να μην ανοίγει, το κεφάλι, όπου αυτομάτως προκαλεί μια διαταραχή, μόλις αισθανθεί ότι υπάρχει κίνδυνος αφαιρώντας κάτι να σου προκαλέσει βλάβη, σταματάει, σε αφήνει να συνέλθεις και εν ευθέτω χρόνο προγραμματίζεις και μια δεύτερη επέμβαση», ανέφερε ο ηθοποιός στη συνέντευξή του.

«Για μένα η υγεία δεν ήταν ποτέ δεδομένο, πάντα προετοιμαζόμουν και έλεγα “είμαι ευτυχισμένος, έχω την οικογένεια μου, έχω την δουλειά μου, ελπίζω το μέλλον να μην μου επιφυλάσσει κάτι σοβαρό”. Είναι ένα σημείο καμπής στη ζωή μου. Πριν από λίγο καιρό έλεγα στην οικογένεια μου, “αυτό που κατορθώσαμε, το ότι είμαι μαζί σας και δεν είμαι αυτή τη στιγμή μια κορνίζα στον τοίχο, είναι ένα οικογενειακό επίτευγμα”. Όλοι μαζί το πετύχαμε» είπε ο Νίκος Ορφανός στο πλατό του Power Talk και στην Τατιάνα Στεφανίδου.