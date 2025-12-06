Νίκος Βέρτης: Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει κάπου και αντλεί ψυχική δύναμη, εγώ έχω τον Χριστό

Ο Νίκος Βέρτης έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής (05-12-2025) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις σε δημοσιογράφους. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για την βοήθεια που είχε προσφέρει στον Κωνσταντίνο Αργυρό, όταν ξεκινούσε την καριέρα του, τα όσα ανέφερε ο Νίκος Οικονομόπουλος για την πίστα και τις συζητήσεις του τελευταίου διαστήματος για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision.

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός τραγουδιστής, ένας κούκλος, έχει όλο το πακέτο. Και νομίζω ότι χαίρομαι κάθε φορά που ένα παιδί, με κάνει και δικαιώνομαι για τις επιλογές μου. Πάντα το λέω… γιατί πολλές φορές μου λένε ότι τραγουδάς και είσαι μόνος σου. Δεν είμαι μόνος μου. Όλα τα παιδιά που είναι μαζί μου, είναι παιδιά που θαυμάζω, που με εντυπωσιάζουν ακούγοντάς τους» σχολίασε ο Νίκος Βέρτης για τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού.

«Εγώ προσωπικά όπως έχω δηλώσει πολλές φορές και δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, γιατί η πίστη είναι και κάτι πολύ προσωπικό. Ναι μεν το εξωτερικεύουμε κάποιες φορές… Και δεν είναι και κακό θεωρώ κατ’ εμέ, απλά είναι κάτι που στην πράξη είναι για σένα. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει κάπου και αντλεί ψυχική δύναμη. Εγώ έχω τον Χριστό.

Υπάρχει μια ομοιομορφία γενικά στα πάντα, στη γη. Εάν δείτε την εισαγωγή μου φέτος πώς βγαίνω, είναι βασισμένη πάνω σε αυτό το πράγμα. Ότι ο Θεός τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ όμορφα και όλη αυτή η διαφορετικότητα του κόσμου, δηλαδή από τις κουλτούρες, από τα φαγητά μας, από τα χρώματά μας, από την πίστη μας, όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα συμπληρώνουν έναν πολύ όμορφο κόσμο.

Και καταλήγει ότι σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία και πολλά άλλα πράγματα, η Ελλάδα… Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα και σας προσφέρουμε μουσική ψυχαγωγία» απάντησε για την πίστη του στο Θεό και τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου.

«Ξέρετε, όσο και ισχυρό να είναι ένα θηρίο, αν του βάλεις καλή μουσική, ηρεμεί. Δεν λέω για το Ισραήλ, δεν λέω για τη Ρωσία… αλλά για το κάθε θηρίο. Μπορεί και η Ελλάδα να έχει υπάρξει θηρίο στο παρελθόν, δεν ξέρετε. Το μόνο που εγώ εύχομαι πάντα είναι στο 2025 μετά από τόσα πράγματα που μας έχει διδάξει η ιστορία, να είμαστε σοφότεροι και να μην υπάρχουν πόλεμοι ανά τη Γη. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη. Να μπορεί ο άνθρωπος να κάθεται να συζητάει και να λύνει τα προβλήματα σε ένα τραπέζι και όχι με τα πυρομαχικά. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαι πολιτικός. Μόνο για την ειρήνη θα σας μιλάω και για την αγάπη» απάντησε ο Νίκος Βέρτης για το Ισραήλ στην Eurovision.

Προ μηνών ο Νίκος Βέρτης είχε αναφέρει πως είχε δεχθεί πρόταση για να υποδυθεί τον Στέλιο Καζαντζίδη και είχε εξηγήσει τους λόγους που την απέρριψε.