Ντόναλντ Τραμπ για Τζορτζ Κλούνεϊ: «Δευτεροκλασάτος σταρ του σινεμά και αποτυχημένος πολιτικός αναλυτής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ «δευτεροκλασάτο αστέρα του κινηματογράφου» και «αποτυχημένο πολιτικό αναληυτή» με την κόντρα των δυο να μην λέει να κοπάσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς επιτέθηκε στον θρύλο του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αυτή τη φορά για τα σχόλια που έκανε ο τελευταίος στην εκπομπή 60 Minutes. Ο 63χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή το βράδυ της Κυριακής για να προωθήσει την παράστασή του στο Μπρόντγουεϊ «Good Night, And Good Luck» με την συζήτηση να πηγαίνει στην πολιτική και τον ηθοποιό να βάζει στο στόχαστρο την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Κλούνεϊ μίλησε για την απόφασή του να εγκαταλείψει την υποστήριξή του στον Τζο Μπάιντεν – κατηγορώντας το Δημοκρατικό Κόμμα για «δειλία» και συγκάλυψη της υγείας του πρώην προέδρου, ενώ υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να «πει την αλήθεια» σε ένα άρθρο-βόμβα που τον καλούσε να παραιτηθεί.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον ηθοποιό για άλλη μια φορά για τις πολιτικές του απόψεις.

«Γιατί το πλέον πολύ απαξιωμένο 60 Minutes θα εξύψωνε υπερβολικά τον Τζορτζ Κλούνεϊ, έναν «σταρ» ταινιών δεύτερης κατηγορίας και αποτυχημένο πολιτικό ειδικό. Πάλεψε σκληρά για την εκλογή του Sleepy Joe και μετά, αμέσως μετά το Ντιμπέιτ, τον πέταξε σαν σκυλί. Αργότερα, υποθέτω ότι, υπό τις εντολές του στρατοπέδου του Ομπάμα, έκαναν τα πάντα για να “σπρώξουν” την «Καμάλα», για να συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι αυτό δεν θα πήγαινε καλά» έγραψε και συνέχισε:

«Το 60 Minutes εισήγαγε ακόμη και ψεύτικες απαντήσεις με απάτη στην καταστροφική συνέντευξή της, που προβλήθηκε λίγο πριν την ημέρα των εκλογών, σε ένα από τα πιο ντροπιαστικά και ανέντιμα γεγονότα στην ιστορία των μεταδόσεων… Και τώρα πάλι ο Τζορτζ Κλούνεϊ; Ο πράκτορας Τύπου του θα έπρεπε να κάνει μια περιουσία!!!».

